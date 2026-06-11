Дрони атакували один із найбільших НПЗ на півдні Росії: Афіпський НПЗ охопило полум’я

Що сталося на Афіпському НПЗ:
- Вночі безпілотники завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу
- Після атаки на території НПЗ зафіксували загоряння
- У Краснодарському краї пошкоджено будинки та газову мережу
В ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.
За даними місцевих пабліків, атака на нафтопереробне підприємство в селищі Афіпський почалася після півночі. Місцеві жителі повідомляли про звуки прольотів дронів з інтервалами в кілька хвилин.
У мережі з'явилися відео з роботою систем протиповітряної оборони та масштабною пожежею на території підприємства.
Афіпський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проектною потужністю понад 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для російської окупаційної армії.
Дивіться відео атаки на Краснодар у Telegram-каналі Главреда за посиланням.
В Оперштабі Краснодарського краю підтвердили атаку і заявили про падіння уламків безпілотників у селищі Афіпському.
"В результаті сталося загоряння на території НПЗ", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що уламки БПЛА також впали за трьома адресами приватного сектора, в результаті загорілася господарська будівля, в одному будинку вибуховою хвилею вибило скління, порушено газопровід.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що уламки БПЛА потрапили в багатоквартирний будинок у Краснодарі. В результаті сталося загоряння.
"На місці працюють оперативні та спеціальні служби. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Зараз їм надають всю необхідну допомогу", — повідомив він.
Ще одна людина постраждала в Сіверському районі краю, пошкоджено приватні будинки, заявив губернатор.
За даними російського Telegram-каналу Astra, адреса пошкодженого будинку: вул. Московська, 61. Будинок розташований у Центральному внутрішньоміському окрузі Краснодара.
Атаки на території РФ — останні новини
Як писав Главред, рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.
Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.
Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.
Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.
Після серії вибухів над територією НПЗ спалахнула пожежа і піднявся густий чорний дим.
Куйбишевський НПЗ у Самарі — це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Відомо, що зараз переробні потужності НПЗ становлять не менше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.
Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підприємства з виробництва навігаційних систем для ракет і БПЛА, нафтопереробного заводу та танкера тіньового флоту.
Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: думка експерта
Забезпечення російської армії паливом і надалі має пріоритетний характер, проте ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.
"Чи відбудеться це в липні чи в серпні — залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", — зазначив експерт.
Він підкреслив, що певні проблеми з постачанням палива вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки що не є критичними для боєздатності військ.
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Про персону: Михайло Гончар
Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.
З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.
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