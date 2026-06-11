Дрони атакували один із найбільших НПЗ на півдні Росії: Афіпський НПЗ охопило полум’я

Атака дронів на Афіпський нафтопереробний завод спричинила пожежу та руйнування.

https://glavred.net/war/drony-atakovali-odin-iz-krupneyshih-npz-yuga-rf-afipskiy-npz-ohvatil-ogon-10771985.html Посилання скопійоване

Афіпський НПЗ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Astra, Вікіпедія

Що сталося на Афіпському НПЗ:

Вночі безпілотники завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу

Після атаки на території НПЗ зафіксували загоряння

У Краснодарському краї пошкоджено будинки та газову мережу

В ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.

За даними місцевих пабліків, атака на нафтопереробне підприємство в селищі Афіпський почалася після півночі. Місцеві жителі повідомляли про звуки прольотів дронів з інтервалами в кілька хвилин.

відео дня

У мережі з'явилися відео з роботою систем протиповітряної оборони та масштабною пожежею на території підприємства.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Афіпський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з проектною потужністю понад 6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє паливо, яке, зокрема, постачається для російської окупаційної армії.

Дивіться відео атаки на Краснодар у Telegram-каналі Главреда за посиланням.

В Оперштабі Краснодарського краю підтвердили атаку і заявили про падіння уламків безпілотників у селищі Афіпському.

"В результаті сталося загоряння на території НПЗ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уламки БПЛА також впали за трьома адресами приватного сектора, в результаті загорілася господарська будівля, в одному будинку вибуховою хвилею вибило скління, порушено газопровід.

Атака на Краснодарський край РФ / Фото: Astra

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що уламки БПЛА потрапили в багатоквартирний будинок у Краснодарі. В результаті сталося загоряння.

"На місці працюють оперативні та спеціальні служби. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Зараз їм надають всю необхідну допомогу", — повідомив він.

Ще одна людина постраждала в Сіверському районі краю, пошкоджено приватні будинки, заявив губернатор.

За даними російського Telegram-каналу Astra, адреса пошкодженого будинку: вул. Московська, 61. Будинок розташований у Центральному внутрішньоміському окрузі Краснодара.

Пошкодження в Краснодарі / Фото: Astra

Атаки на території РФ — останні новини

Як писав Главред, рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.

Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Після серії вибухів над територією НПЗ спалахнула пожежа і піднявся густий чорний дим.

Куйбишевський НПЗ у Самарі — це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Відомо, що зараз переробні потужності НПЗ становлять не менше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підприємства з виробництва навігаційних систем для ракет і БПЛА, нафтопереробного заводу та танкера тіньового флоту.

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: думка експерта

Забезпечення російської армії паливом і надалі має пріоритетний характер, проте ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні — залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", — зазначив експерт.

Він підкреслив, що певні проблеми з постачанням палива вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки що не є критичними для боєздатності військ.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред