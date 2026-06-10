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ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - ситуація на фронті може різко змінитись

Юрій Берендій
10 червня 2026, 18:48
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Розширення вогневого контролю над логістичними маршрутами військ РФ може вплинути на перебіг бойових дій на півдні, заззначили аналітики DeepState.
ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - ситуація на фронті може різко змінитись
ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - DeepState / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що повідомили аналітики DeepState:

  • ЗСУ двічі точно вдарили по автомобільному мосту біля Чонгара
  • Блокада мостів запускає ланцюгову реакцію для логістики ворога
  • Україна показала спроможність контролювати логістику РФ на півдні

Ураження мостів у районі Чонгара може стати важливим елементом стратегії з обмеження російської військової логістики на окупованому півдні України. Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

У DeepState зазначили, що протягом останніх кількох днів Сили оборони двічі завдали точних ударів по автомобільному мосту поблизу Чонгара на новозбудованій трасі Р-280, яка сполучає Ростов-на-Дону із Сімферополем.

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"Це частина того надважливого для росіян сухопутного коридору, який вони прагнули створити, розпочавши повномасштабне вторгнення. Виведення з ладу мосту, що обмежило рух в цьому районі є важливою складовою блокади і запускає ланцюгову реакцію такої блокади", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою аналітиків, російська військова логістика з Криму базується на чотирьох основних маршрутах. Одним із ключових є Чонгарський напрямок, який перебуває під постійним вогневим контролем українських військових, що вкотре підтвердили удари 7 та 9 червня по новій автомобільній трасі. Водночас інформація про стан розташованого поруч залізничного мосту поки відсутня. Старий автомобільний міст уже непридатний до експлуатації, а залізничний міст біля станції "Сиваш", який є головною залізничною артерією цього району, має обмежену пропускну спроможність через пошкодження, завдані попередніми ракетними ударами.

Ще одним альтернативним маршрутом окупанти використовують Арабатську стрілку, де була прокладена нова автомобільна дорога. На цьому напрямку розташовані два мости поблизу Генічеська, які також неодноразово зазнавали ударів Сил оборони та перебувають під їхнім вогневим контролем. Крім того, значне навантаження на цей маршрут призводить до швидкого зношування дорожнього покриття, що додатково ускладнює логістику російських військ.

Аналітики зазначають, що для забезпечення логістики між окупованим Кримом і територією Росії противник активно використовує Перекопський перешийок, який після взяття під вогневий контроль інших маршрутів став одним із головних альтернативних шляхів. Через нього проходять як автомобільні дороги, так і залізничне сполучення, що робить цей напрямок ключовим елементом транспортної системи окупантів і водночас важливою складовою потенційної логістичної блокади.

"Використання цього шляху збільшує логістичне плече приблизно на 100 км, що ускладнює процес інтенсивності постачання, підвищує зношеність техніки та витрату пального. А найголовніша "цукерка" — це менша дистанція для різноманітного озброєння Сил Оборони України, яким легко взяти під вогневий контроль цю частину виїзду з Криму, що робить цю місцевість своєрідною пасткою", - додали вони.

У DeepState також наголошують, що Керченська протока залишається основним маршрутом, який з'єднує Крим із територією Росії через Керченський міст. Водночас цей напрямок постійно перебуває під загрозою ударів, що призводить до затримок у перевезеннях. Крім того, він забезпечує доставку вантажів лише до Криму, але не безпосередньо до районів бойових дій.

За оцінкою аналітиків, проблеми для російської логістики не обмежуються лише Кримом. Українські військові також тримають під вогневим контролем маршрут Таганрог — Маріуполь — Волноваха. Зокрема, на цій ділянці активно діють підрозділи "Азову", які, за словами DeepState, мають намір і надалі посилювати можливості з ураження цілей. Ураження одного з найкоротших маршрутів так званого сухопутного коридору між Росією та окупованими територіями України суттєво ускладнює логістичне забезпечення російських військ на південному напрямку.

"У висновку можна сказати, що масштабування такої блокади може призвести до значних змін у бойових діях на півдні. Не варто впадати в ейфорію від ураження мостів, адже їх можна відновити, чим і займаються вже зараз росіяни. Однак Сили Оборони продемонстрували значно більше — спроможності, якими вони можуть контролювати все, що рухається по південній частині окупованої території, зокрема, з Криму. Українські військові вже збільшують потенціал Middle strike, саджаючи окупаційне угрупування на півдні "на голодний пайок"", - підсумували в DeepState.

ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - ситуація на фронті може різко змінитись
DeepState / Інфографіка: Главред

Чому знищення мосту в Чонгарі небезпечне для РФ - коментар експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що удари українських сил по мосту в районі тимчасово окупованого Чонгара на Херсонщині можуть призвести до суттєвих проблем у логістиці російських військ у Криму.

За його словами, Чонгарський міст є одним із найважливіших маршрутів для транспортування військових вантажів окупаційних сил. Регулярне ураження таких об’єктів поступово звужує логістичні можливості противника та створює умови для виникнення серйозних перебоїв у забезпеченні російського угруповання.

"В будь-якому разі діяльність української армії спрямована на створення транспортного колапсу такого собі транспортного локдауну, вона дається в знаки, я певен в тому, що ми маємо ресурси для того, щоб масштабувати цю діяльність", - підсумував він.

Удар по Чонгарському мосту - останні новини за темою

За словами колаборанта, очільника окупаційної адміністрації Володимира Сальдо, пошкодження мосту у районі Чонгара 7 червня змусило окупантів перенаправляти рух транспорту через Армянськ та Красноперекопськ, що ускладнює їхню логістику та посилює контроль ЗСУ над південним напрямком.

9 червня Сили оборони завдали повторного удару дронами, унаслідок чого Чонгарський міст було повністю зупинено, а перевезення через нього заблоковано. Як повідомив 1-й окремий штурмовий полк ЗСУ, повторний удар БпЛА зруйнував стратегічний об’єкт.

Як раніше повідомляв Главред, окупаційна влада підтвердила, що рух через Чонгар зупинено.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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