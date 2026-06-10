Суми під атакою дронів: пошкоджено потяг, будинок, є постраждалі

Російські окупанти протягом дня кілька разів атакували місто ударними дронами.

https://glavred.net/regions/sumy-pod-atakoy-dronov-povrezhdeny-poezd-dom-est-postradavshie-10771934.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Суми / Колаж: Главред, фото: Кордон.медіа, Укрзалізниця

Що відомо:

РФ атакувала Суми ударними дронами

Внаслідок атаки пошкоджено пасажирських поїзд

Внаслідок атаки є поранені

Російські окупанти атакували Суми ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалі. Уламки ворожого дрона впали на пасажирський поїзд. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Ворожий дрон був збитий над будівлею вокзалу. Був пошкоджений поїзд №143 Суми - Рахів.

відео дня

"Як результат — загоряння даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті", - йдеться у повідомленні.

Через атаку поїзд рухається із затримкою 5 годин.

Атака на Суми 10 червня

Голова Сумської ОВА Олег Григоров наголосив, що внаслідок ворожої атаки на Сумщині була пошкоджена цивільна інфраструктура та житловий сектор.

Відомо про чотирьох постраждалих жінок та двох чоловіків. Їх госпіталізували. Постраждалими стали жителі Сумської, Білопільської та Ворожбянської громад.

"Пораненим надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, серед постраждалих немає людей у важкому стані. Усі наслідки та стан людей уточнюються", - йдеться у повідомленні.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

В.о. мера Сум Артем Кобзар уточнив, що внаслідок атаки на вокзалі постраждали двоє людей - 62-річний чоловік та 36-річна жінка. Вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Увечері росіяни знову атакували місто дронами. Місцеві ЗМІ повідомляють про влучання "Шахеда" у будинок. Інформації про постраждалих чи загиблих поки нема.

"Шахед у Сумах вдарив по приватній території, на місці пожежа", - йдеться у повідомленні.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Росія останнім часом активізувала атаки по Україні із застосуванням керованих безпілотників.

Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Росіяни використовують ці дрони для ураження рухомих цілей, наприклад, локомотивів поїздів.

Боротьба з російськими "Шахедами" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Харківщині успішно відбулося випробування у бойових умовах автономного дрона‑перехоплювача проти російських дронів типу "Шахед".

Раніше заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров повідомив, що в Україні змінили концепцію ставлення до "Шахедів", які перелітають між областями.

Напередодні стало відомо, що в Україні реактивний "Шахед" був знищений силами приватної протиповітряної оборони. Швидкість цілі перевищувала 400 км/год.

Читайте також:

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред