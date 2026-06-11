'Єдиний зараз важіль тиску': експерт розкрив, що змусить РФ завершити війну

Аналітик розкрив, що може змусити РФ ухвалити рішення сісти за стіл переговорів і заморозити війну по лінії фронту.

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Аналітик назвав єдиний можливий варіант завершення війни / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

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Після війни на Близькому Сході спекуляції на нафті зникнуть

Нафта, за прогнозом експерта, триматиметься вище 100 дол до кінця 2026

Економічний тиск є ключовим важелем для змушення РФ до переговорів

Після завершення війни на Близькому Сході міжнародні спекуляції на енергетичному ринку зникнуть. Це стане серйозним ударом для Росії, адже нинішня ціна на нафту не відповідає реальним показникам.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу зазначив, що вартість бареля нафти не буде нижчою за 100 доларів щонайменше до кінця 2026 року. На його думку, єдиний спосіб заморозити війну - це економічний тиск.

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"Це буде серйозний удар по Росії. Бо якби не конфлікт на Близькому Сході, то у Путіна було б зараз набагато більше проблем. Єдиний зараз важіль тиску - це економіка. Тому добре, що наші ракети, дрони туди прилітають, є паливна криза в Криму, контроль логістики, зруйнований міст на Чонгар", - вважає експерт.

За його словами, усе це може змусити половину кремлівської верхівки ухвалити рішення сісти за стіл переговорів і заморозити війну по лінії фронту. Це, як підкреслив Клочок, може стати позитивним результатом для України.

Умови для початку мирних переговорів

Як раніше повідомляв Главред з посиланням на керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, якщо найближчим часом між Києвом і Москвою не розпочнеться повноцінний мирний діалог, Україні доведеться чекати наступного сприятливого моменту для переговорів. За його оцінкою, така можливість може з'явитися лише після завершення весняно-літнього наступу російських військ. Експерт також зазначив, що наступним шансом може стати осінь, коли Дональд Трамп, ймовірно, активізує свої дії з цього питання на тлі підготовки до виборів до Конгресу США. В іншому випадку країну може чекати важка зима, а переговорний процес, швидше за все, перенесеться на весну наступного року.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, у 2026 році Україна може вийти на вікно можливостей для справедливих переговорів. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, командир полку "Азов" Максим Жорін. Водночас він не вірить у швидке завершення бойових дій цього року.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2026 року в Україні можливе припинення вогню. Однак не йдеться про повне завершення війни. Про це заявив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн в інтерв’ю Новини.LIVE. За його словами, союзники мають і надалі підтримувати Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що російський лідер Володимир Путін упустив шанс вийти із затяжної та невдалої війни, відмовившись від ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо прямих мирних переговорів.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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