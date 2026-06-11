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Долар побив новий історичний максимум: гривня різко впала

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2026, 11:33оновлено 11 червня, 12:10
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В Україні підвищився курс долара та євро. Курс злотого не змінився.
курс валют
Курс валют в Україні на 11 червня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют в Україні 11 червня
  • Чи зміниться курс долара 11 червня
  • Яким буде курс євро

В Україні продовжує рости курс валют. Долар знову перетнув відмітку 45 гривень. Про це повідомляє Мніфін.

11 червня долар у купівлі виріс на 5 копійок - до 44,75 грн/дол. Курс долара у продажу становить 45,26 грн/дол, що на 7 копійок більше у порівнянні з попереднім робочим днем.

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Євро також подорожчав на 10 та 7 копійок у купівлі та продажу відповідно:

  • купівля - 51,67 грн/дол;
  • продаж - 52,37 грн/дол.

Курс злотого не змінився - 11,80 грн / 12,40 грн.

курс валют
Курс валют в Україні на 11 червня / Інфографіка: Главред

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року. Про це сказав економіст та радник президента у 2019-2024 роках Олег Устенко. Він зауважив, що в держбюджет України закладено середньорічний курс на рівні 45,5 гривень за долар.

Нагадаємо, Національний банк України встановив новий офіційний курс долара на 25 травня на рівні 44,26 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

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Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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