Тодоренко скопіювала розкішний образ Тіни Кароль: що вийшло

Коротко:
- У якому образі з'явилася Тіна Кароль
- Як у схожому образі виглядала Тодоренко
Запроданка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, скопіювала образ однієї з найпопулярніших співачок України - Тіни Кароль.
Ситуація склалася наступна. Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці фото з нової фотосесії. Підписала вона його лаконічно і філософськи: "Шлях подолає той, хто йде", — написала Тіна.
Як виглядала Тіна Кароль
Співачка з'явилася в сіро-чорному складному костюмі. Основа — строгий сірий жакет, але він навмисно "розкритий" і пом'якшений елементами білизни.
Також на Тіні було одягнуто бра з мереживом і корсет. Доповнювала образ напівпрозора спідниця/шар із шифону, яка створила ефект "подвійного шару", додала динаміки та повітряності.
Тіна Кароль виглядала в цьому образі неймовірно елегантно і стильно. Поєднання строгості та інтимної чуттєвості як ніколи підкреслило фірмовий стиль Тіни Кароль.
Як виглядала Тодоренко
У той же час, у практично ідентичному костюмі з'явилася зрадниця Тодоренко. "Раз, два, три, чотири, п'ять! Мама вийшла ТЕФІ отримувати", — написала вона.
Чи варто говорити, що Тодоренко виглядала смішно в схожому образі, навіть трохи неохайно. У ньому не було ніякої елегантності та витонченості, як в образі Тіни.
Власне, на цих фото ви й самі все побачите.
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Про особу: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні та танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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