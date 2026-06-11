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Виробники змушені знижувати ціни: в Україні стрімко дешевшає популярна ягода

Руслана Заклінська
11 червня 2026, 13:25
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Ціни на ягоду обвалилися на 15% за тиждень.
Виробники змушені знижувати ціни: в Україні стрімко дешевшає популярна ягода
Ціни на полуницю в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/Мар'яна Львів

Коротко:

  • Полуниця дешевшає через зростання пропозиції
  • Ціни впали в середньому на 15% за тиждень
  • Найбільше падіння цін - у південних і центральних регіонах

В Україні почали швидко знижуватися ціни на полуницю через збільшення пропозиції на ринку. За тиждень вартість ягоди знизилася в середньому на 15%. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Ще минулого тижня оптові ціни на суницю садову трималися в межах 100–190 грн/кг ($2,23-4,24/кг). Однак уже цього тижня вони просіли до 80–170 грн/кг ($1,78-3,79/кг), що в середньому приблизно на 15% менше, ніж раніше. Найбільш відчутне здешевлення фіксується в південних та центральних регіонах країни.

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Продавці змушені знижувати відпускні ціни через надлишок продукції з місцевих господарств. Водночас попит залишається відносно стабільним.

Аналітик також зазначають, що наразі спостерігається підвищена частка некондиційної ягоди. Причиною погіршення якості стали рясні опади, які негативно вплинули на товарні характеристики полуниці.

За даними аналітиків, нинішній рівень цін на суницю садову в середньому на 11% нижчий, ніж у цей самий період минулого року. Учасники ринку не виключають подальшого здешевлення вже з наступного тижня через надлишок пропозиції на ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що подешевшає влітку - прогноз експертки

Заступниця генерального директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас в коментарі УНІАН розповіла, що влітку в Україні можуть знизитися ціни на вершкове масло, сметану та інші жирні молочні продукти. Падіння цін може спричинити сезонне падіння попиту та накопичення надлишків на ринку.

За її словами, в теплу пору року українці традиційно споживають менше молочної продукції, віддаючи перевагу овочам, фруктам і легшим стравам. Винятком залишаються білі сири, які частіше використовують у літніх салатах, однак загальний попит на молочку все одно знижується.

Експертка зазначає, що через це на ринку накопичуються запаси продукції, насамперед масла, що створює тиск на ціни. Щоб уникнути надлишків, торговельні мережі вже найближчим часом можуть активніше запускати акції та знижки.

"Думаю, в червні місяці ми знову будемо бачити велику кількість акцій на жирні продукти - зокрема, масло та сметану – для того, щоб втримати реалізацію", - спрогнозувала Жупінас.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні вже четвертий місяць поспіль спостерігається подорожчання цибулі. Ціни на синю цибулю підійнялися майже до 50 гривень за кілограм, тоді як середньомісячна ціна в травні була значно нижчою.

В останні тижні ціни на помідори різко знизилися через збільшення пропозиції нового врожаю з тепличних господарств, що стало ускладненням для виробників, які не можуть утримувати колишні цінові рівні. Тепличні томати продаються приблизно по 90-130 гривень за кілограм, що на 15% менше порівняно з показниками минулого тижня. Така динаміка відображає характерний початок сезону овочів.

Крім цього, у червні 2026 року стрімко зростають ціни на хліб, причому темпи подорожчання у 1,5-2 раза вищі ніж у 2025 році. Економісти прогнозують подальше підвищення вартості хлібобулочних виробів на 3-5% через подорожчання енергоресурсів і логістики, при цьому виробники змушені діяти обережно через чутливість попиту на соціальні сорти хліба.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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