Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: експерт назвав можливі терміни

Експерт пояснив,коли можливий паливний дефіцит у Росії та як швидко він може вплинути на бойові дії на фронті.

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Як зміна ситуації з пальним у Росії може впливати на перебіг війни / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот youtube.com

Коротко:

У РФ можливий паливний дефіцит у липні

Вплив на фронт буде із затримкою

Армія має пріоритет у забезпеченні пальним

Якщо в Росії в липні стане помітною паливна криза, її вплив на бойові дії на фронті проявиться із затримкою, а терміни можливого дефіциту для армії залишаються невизначеними. Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За його словами, забезпечення російської армії пальним і надалі має пріоритетний характер, однак ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції.

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"Чи це станеться в липні, чи в серпні — залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", — зазначив експерт.

Він наголосив, що певні проблеми з постачанням пального вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки не є критичними для боєздатності військ.

Окремо експерт звернув увагу на удари по паливній інфраструктурі РФ, які, за його словами, вже дають результат, однак не здатні швидко зруйнувати систему постачання.

"Великі системи так швидко не руйнуються. Потрібна системна робота", — підкреслив він, додавши, що для суттєвого ефекту необхідне нарощування засобів ураження та посилення протиповітряної оборони.

Також він припустив, що критичний дефіцит пального для російських військ може проявитися у різні терміни — від кількох місяців до наступного року, залежно від інтенсивності ударів та ефективності захисту логістики.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

На його думку, удари по території РФ уже змінюють внутрішню ситуацію в країні, оскільки дедалі частіше зачіпають віддалені регіони, включно з великими промисловими центрами.

"Коли війна починає розповзатися територією Росії — це вже зовсім інша реальність", — підсумував експерт.

Дефіцит пального в Росії та Криму - останні новини за темою

Як писав Главред, дефіцит пального в Росії може загостритися вже найближчими місяцями. На тлі перебоїв із постачанням, черг на автозаправках та обмежень на продаж бензину в країні-агресорці може розпочатись повноцінна паливна кризи, яка вже відбувається в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, масштабна паливна криза в Росії загострюється, паливо в деяких регіонах розпродають за талонами з обмеженнями об’ємів, що створює значні черги і дефіцит, особливо помітний у Москві та тимчасово окупованому Криму, підтверджуючи тенденцію до колапсу.

Нагадаємо, що у ніч на 27 травня під час потужної удару по НПЗ в Туапсе Сили оборони України пошкодили стратегічний нафтопереробний завод, що виробляє пальне для ЗС РФ, а також уразили ключові об’єкти ВПС Росії, зокрема командні пункти та комплекси розвідки.

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Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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