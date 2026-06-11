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Зірку серіалу "Кадетство" судитимуть в Україні — у чому його звинувачують

Христина Трохимчук
11 червня 2026, 11:04
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Актор і пропагандист Борис Корчевніков героїзував збройну агресію РФ.
Борис Корчевников — Кадетство
Борис Корчевніков — Кадетство / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Борис Корчевніков

Ви дізнаєтеся:

  • Бориса Корчевнікова судитимуть в Україні
  • У чому звинувачують зірку "Кадетства"

Російського актора і пропагандиста Бориса Корчевнікова судитимуть в Україні. Офіс Генерального прокурора повідомив, що направив обвинувальний акт проти російської зірки до суду.

Увагу правоохоронних органів привернула пропагандистська діяльність Корчевнікова. Як генеральний директор телеканалу "Спас" він активно героїзував збройну агресію проти України та підтримував політику Кремля.

відео дня
Борис Корчевников
Борис Корчевніков — російський пропагандист / фото: t.me/boriskorchevnikov

"У виступах у ЗМІ, соціальних мережах та публічних коментарях він закликав до захоплення українських територій, виправдовував і героїзував збройну агресію Росії, підтримував військово-політичне керівництво держави-агресора та дискредитував українську владу", — повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Також Борис Корчевніков активно відвідував тимчасово окуповані території та використовував для виправдання агресивної війни релігійні наративи.

Борис Корчевников в окупованому Криму
Борис Корчевніков в окупованому Криму / фото: instagram.com, Борис Корчевніков

"Одним із ключових інструментів його пропаганди була релігійна риторика. Через апеляції до віри, використання символіки та цитат він маніпулював релігійними почуттями аудиторії та просував ідеологічні наративи Кремля", — розповіли правоохоронці.

Борис Корчевніков — чим відомий

Борис Корчевніков — відомий російський тележурналіст, телеведучий, продюсер і актор, який здобув широку популярність у середині 2000-х років завдяки ролі суворовця Іллі Синіцина в серіалі "Кадетство". Замінивши акторську кар'єру на журналістику, він став однією з головних постатей російського телебачення, очоливши ток-шоу "Прямий ефір" та "Доля людини" на телеканалі "Росія-1". За поширення російської пропаганди під час вторгнення Росії в Україну перебуває у санкційних списках усіх країн Євросоюзу, України та Швейцарії.

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Про персону: Борис Корчевніков

Борис Корчевніков — російський телеведучий, медіаменеджер, журналіст, громадський діяч, пропагандист, актор театру, кіно та телебачення. За "поширення російської пропаганди" під час вторгнення Росії в Україну перебуває у санкційних списках усіх країн Євросоюзу, України та Швейцарії.

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