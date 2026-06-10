Підтримувала війну: померла популярна радянська та російська актриса Чурсіна

Чурсіна довго хворіла, при цьому ненавиділа Україну та підтримувала Путіна.

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Померла популярна російська актриса / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що сталося з Чурсіною

Що вона говорила про Україну

Сьогодні, 10 червня, померла народна артистка СРСР Людмила Чурсіна.

Як пишуть російські пропагандисти, останні роки актриса довго хворіла, майже не з'являлася на публіці і вела закритий спосіб життя.

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"З сумом повідомляємо, що після тривалої хвороби пішла з життя народна артистка СРСР Людмила Олексіївна Чурсіна. Улюблена мільйонами глядачів, єдина і неповторна, справжня героїня, велика російська драматична актриса. Про прощання повідомимо додатково найближчим часом", — написали в Театрі Російської армії.

Померла російська актриса Чурсіна / Фото Стархіт

Кілька років тому актриса, у розмові з журналістами, скаржилася на своє здоров'я. Тоді вона говорила, що останнім часом їй дуже важко — але вона не має наміру здаватися.

"Я дожила до таких років, що для мене свято, коли нічого не болить. Якщо прокинувся і нормально ходиш — це ж щастя! І ти дякуєш: „Господи, ще подарував один день, дякую!"", — говорила актриса.

Причиною стала раптова зупинка серця після тривалої хвороби.

"У вересні 2026 року 84-річна Чурсіна провела тиждень у кардіологічній реанімації однієї з пітерських лікарень. Їй діагностували гіпертонію, стенокардію, атеросклероз", — повідомляє джерело.

Чурсіна про війну

Чурсіна підтримувала анексію Криму та напад Росії на мирну Україну. Вона підписала листа до президента Росії Путіна на підтримку анексії. 24 травня 2017 року відомості про Людмилу Чурсіну були внесені до бази даних українського сайту "Миротворець", за "незаконне перетинання державного кордону України" та "заперечення російської агресії, участь у пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму". У вересні 2017 року Міністерство культури України, на підставі звернення Служби безпеки України, додало актрису до списку осіб, які "становлять загрозу національній безпеці України", заборонивши їй тим самим в’їзд на територію України.

У 2022 році підтримала вторгнення Росії в Україну.

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Про особу: Людмила Чурсіна Людмила Чурсіна — радянська та російська актриса; народна артистка СРСР (1981), лауреат Державної премії РРФСР імені братів Васильєвих (1970). У березні 2014 року підтримала анексію Криму; підписала листа до президента Росії Володимира Путіна на підтримку анексії. 24 травня 2017 року відомості про Людмилу Чурсіну були внесені до бази даних українського сайту "Миротворець". У вересні 2017 року Міністерство культури України, на підставі звернення Служби безпеки України, додало актрису до списку осіб, які "становлять загрозу національній безпеці України", заборонивши їй тим самим в’їзд на територію України.

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