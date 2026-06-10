Дженніфер Лопес розплакалася, побачивши свого сина: що він зробив

Популярна співачка та акторка не стримала емоцій у важливий життєвий момент.

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Дженніфер Лопес розплакалася під час випускного / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Чому заплакала Лопес

Як це пов'язано з її сином

Дженніфер Лопес розплакалася на випускному вечорі свого сина Макса.

На фотографіях, отриманих Page Six, співачка, одягнена в сукню з квітковим принтом, сірий кардиган і туфлі тілесного кольору, витирає сльози.

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На іншому знімку Лопес обіймає 18-річного юнака, який у цей особливий день був одягнений у футболку з малюнком тай-дай, бежеві штани та помаранчеві кросівки.

Дженніфер Лопес витирає сльози на випускному свого сина Макса https://t.co/xjaySJxo5X — Radio VALA RINORE (@ValaRinore) 10 червня 2026

На церемонії були присутні її батьки, Гуадалупе Родрігес і Девід Лопес, менеджер Бенні Медіна та сестра-близнючка Макса, яка змінила стать і стала називати себе Оскар.

Лопес і Оскар були сфотографовані, коли йшли разом, причому недавній випускник був одягнений у червону сорочку-поло, сині штани та червоні ковбойські чоботи.

Дженніфер Лопес виглядала схвильованою, відвідуючи випускний у середній школі свого сина Макса Муніса. ?



Для цієї нагоди вона одягла прекрасну синю сукню з квітковим принтом від House of CB, доповнивши її, судячи з усього, рідкісною сумкою Hermès Birkin з шкіри алігатора та туфлями нюдового кольору від Femme LA. Елегантна, як завжди. ✨



The… pic.twitter.com/74olvLydv0 — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) 10 червня 2026

Лопес народила близнюків від Марка Ентоні, з яким була одружена 10 років до їхнього розлучення у 2014 році. Його на церемонії не було.

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Про особу: Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес — американська актриса, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнесвумен. Вперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес — одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана актриса і талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J.Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших осіб, що розмовляють іспанською мовою.

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