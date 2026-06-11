Налетять шквали, грози і град: в Україну суне небезпечна негода і похолодання

Західні області вже завтра відчують похолодання до +11…+15 градусів, тоді як схід залишиться у спекотних +30.

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Погода в Україні 12 червня / Колаж: Главред, фото: Magnific

Читайте в матеріалі:

Яка погода очікується в Україні 12 червня

Де прогнозують грози і град

Коли очікувати нового похолодання

У п’ятницю, 12 червня, Україна опиниться під впливом потужного атмосферного фронту, який принесе широкий спектр метеорологічних явищ.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, очікуються грози, шквали, сильні зливи та навіть град.

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"В Україні можна спостерігати розкішний спектр метеорологічних явищ. Буде і гроза, і шквал, і часом сильні зливи, і спека до +30, і похолодання до +12, і штормові пориви вітру, і навіть град", - йдеться в повідомленні.

Атмосферний фронт рухатиметься із заходу, тому саме там першими відчують його вплив. У західних областях температура знизиться до +11…+15 градусів. Дощі очікуються практично скрізь, місцями вони переростатимуть у сильні зливи. Ймовірність гроз дуже висока, можливі шквалисті пориви вітру та навіть град.

Україна опиниться у зоні різких перепадів температур: від +11…+15 градусів на заході до спекотних +27…+30 градусів на сході. Загалом, у більшості областей вдень прогнозується +24…+28 градусів.

Погода в Україні / Фото: PohodaNatalka

Погода в Києві

У столиці 12 червня очікується дощ із грозою. Можливі короткі, але інтенсивні зливи. Температура вдень становитиме близько +24 градусів.

Погода на вихідні

У вихідні, 13-14 червня, повітря стане ще свіжішим, у більшості областей температура знизиться ще на кілька градусів, повідомляє синоптикиня. "Так що поки на сильну спеку не розраховуємо - помірне красиве літо з некрасивими комарами", - додала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як раніше Главред, погода в Україні найближчим часом погіршиться. У регіони прийде похолодання, дощі, грози та град. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Нестійка погода очікується у другій декаді червня. Температура повітря може впасти до 7 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україні 11 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози у західних та південно-східних областях. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Крім того, впродовж найближчих трьох днів погода в Одесі та області буде зумовлена полем підвищеного тиску, тому істотних опадів не очікується.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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