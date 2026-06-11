"Поламаний як чоловік": Тополя наважився на зізнання про особисте

Артист відверто розповів, як почувається після розлучення.

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Тарас Тополя — особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя; скріншот із відео

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Що сталося з Тарасом Тополею після розлучення

Чому він не хоче вступати у стосунки

Відомий український співак і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя дав відверте інтерв'ю Марічці Падалко і зізнався, що поки не планує вступати в нові серйозні стосунки. Артист розповів, як почувається після розлучення.

Тополя запевняє, що зараз у центрі його уваги залишаються діти та кар'єра. На думку артиста, він поки що не готовий знову брати на себе велику відповідальність, яку передбачають довгострокові стосунки.

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Тарас Тополя — розлучення / фото: facebook.com, Тарас Тополя

"Цей кластер поламаний як чоловік і потенційний партнер у довготривалих стосунках. Поки що вийшов з ладу. Дякую, досить бути в пошуках. Для мене серйозні стосунки — велика відповідальність. Кохання — це велика робота над собою, над стосунками. Це енергетично й емоційно дуже витратний процес, на який ти йдеш добровільно через почуття. Пройшовши певний життєвий період, зараз я не готовий і не шукаю серйозних стосунків", — висловився лідер гурту "Антитіла".

Тарас зізнався, що після розлучення відразу став об'єктом підвищеної уваги дівчат. Незважаючи на величезну кількість пропозицій про знайомство, співак не зраджує своєму принципу — більшу частину часу зараз він повинен присвячувати трьом дітям від Олени Тополі, з якою розлучився у 2025 році.

Тарас Тополя — стосунки після розлучення / скрін з відео

"У соцмережах пишуть і в особистому спілкуванні. Нічого не роблю. Але комусь кажу: "Я б тобі не радив зі мною найближчим часом нічого". Я далеко не готовий до наступних стосунків", — вважає Тополя.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Ольга Сумська зробила несподіване зізнання: вони з чоловіком практикують роздільний сон і ночують у різних кімнатах. У своєму інтерв'ю зірка підкреслила, що такий формат стосунків пішов родині тільки на користь.

Також російського актора Бориса Корчевникова судитимуть в Україні за підтримку політики Кремля. За даними слідства, як генеральний директор телеканалу "Спас" він активно займався героїзацією військової агресії проти української держави.

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Про персону: Тарас Тополя Тарас Тополя — український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

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