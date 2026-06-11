Коротко:
- Як виглядала дочка Лорак
- З якої нагоди було свято
Дочка російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в її рідну Україну, відсвяткувала 15-й день народження.
Сама співачка поділилася фотографіями на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, вона запросила на день народження свого колегу — російського співака Сергія Лазарєва з його дітьми. А також свого інструктора з йоги Ісаака Віджраку.
Дочка Лорак була одягнена в чорний корсет, який підкреслював її недитяче декольте. Крім того, на ній була біла максі-спідниця з воланами та чорні човники.
Цікаво, що дочка Лорак змінює колір волосся частіше, ніж її мати-запроданка. Так, ще недавно вона була рудою, а на святі вже позувала з чорним волоссям.
Цікаво, що до урочистого моменту розрізання торта дівчинка переодяглася в літню сукню, яка також не особливо прикривала її пишний бюст.
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Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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