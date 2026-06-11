Дочка Ані Лорак Софія відсвяткувала своє 15-річчя в компанії маминих друзів.

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Дочка Лорак відсвяткувала свій день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Як виглядала дочка Лорак

З якої нагоди було свято

Дочка російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в її рідну Україну, відсвяткувала 15-й день народження.

Сама співачка поділилася фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

День народження дочки Лорак. Фото Instagram/anilorak

Зокрема, вона запросила на день народження свого колегу — російського співака Сергія Лазарєва з його дітьми. А також свого інструктора з йоги Ісаака Віджраку.

Дочка Лорак була одягнена в чорний корсет, який підкреслював її недитяче декольте. Крім того, на ній була біла максі-спідниця з воланами та чорні човники.

День народження дочки Лорак. Фото Instagram/anilorak

Цікаво, що дочка Лорак змінює колір волосся частіше, ніж її мати-запроданка. Так, ще недавно вона була рудою, а на святі вже позувала з чорним волоссям.

День народження дочки Лорак. Фото Instagram/anilorak

Цікаво, що до урочистого моменту розрізання торта дівчинка переодяглася в літню сукню, яка також не особливо прикривала її пишний бюст.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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