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РФ облаштовує нові бази на кордоні з НАТО: скільки там буде окупантів

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2026, 03:55
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Росіяни облаштовують нові казарми, склади та підвозять військову техніку.
РФ облаштовує нові бази на кордоні з НАТО: скільки там буде окупантів
РФ облаштовує нові бази на кордоні з НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

РФ облаштовує нові казарми, склади та військову техніку поблизу кордону з Норвегією та Фінляндією. Про це повідомляє NRK.

Колишній розвідник Марко Еклунд помітив на супутникових знімках вирубані ділянки лісу, склади, сотні одиниць військової техніки.

У Норвегії він зверну увагу на Печенегську долину на Кольському півострові. Ця зона є важливою для уривок. Ця долина захищає Північний флот та ядерне озброєння. Саме там ворог будує нові казарми для розміщення військових.

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"Печенгська долина завжди була великим військовим районом. А тепер ми бачимо, що там будують нові казарми для розміщення новобранців", — сказав він.

Раніше у цьому районі була бригада на 4400 військових. Нині окупанти хочуть розшири її до рівня дивізії - 10 тисяч військових.

Він додав, що РФ може суттєво наростити сухопутні сили вздовж країн НАТО до 115 тисяч осіб .

Експерт оцінив можливі цілі Москви у відносинах з НАТО

Екс-дипломат Росії Борис Бондарєв висловив думку, що російське керівництво може бути зацікавлене у перевірці стійкості та згуртованості Північноатлантичного альянсу. За його словами, одним із можливих напрямків такої стратегії може стати спроба посилити існуючі суперечності між державами-членами НАТО та послабити їхню єдину позицію.

На думку експерта, зниження рівня внутрішньої єдності Альянсу здатне створити додаткові ризики для європейської безпеки. У разі ослаблення механізмів колективного захисту окремим країнам Європи довелося б більшою мірою покладатися на власні ресурси для забезпечення безпеки та шукати нові формати взаємодії з іншими державами, включаючи Росію.

НАТО vs "Вісь зла"
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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