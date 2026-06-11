"Не вилазила": екс-директор Ротару розкрив залежність Пугачової

Знаменита співачка жила на широку ногу.

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Алла Пугачова — "Залежність" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

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Яку залежність мала Алла Пугачова

Як про це дізнався екс-директор Ротару

Екс-директор Софії Ротару Ігор Курилів відверто розповів про свою розмову з Аллою Пугачовою, яка розкрила її залежність. В інтерв'ю Главкому він поділився, що артистка любила витрачати гроші в казино.

Розмова Пугачової з Курилівим відбулася під час святкування 60-річчя української співачки Софії Ротару в Лівадійському палаці поблизу Ялти. Під час обговорення нового концертного директора Ротару Ольги Коняхіної легендарна співачка зазначила, що у них є щось спільне.

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Алла Пугачова з паличкою / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Мені Алла Борисівна каже: "Ігоре, у тебе є якийсь тихий куточок? Хочу перекурити". Є фотографія, як ми сидимо в альтанці, п'ємо вино, і Алла курить. І вона мені тоді розповідає: "А ваша Ольга грає. Я її весь час у казино бачу". Алла й сама звідти не вилазила", – поділився Ігор Курилів.

Азартні ігри були не єдиною пристрастю Алли Пугачової. Курити майбутня зірка почала приблизно в 10–13 років. У період 2014–2015 років, вже після народження молодших дітей, Примадонна зробила серйозну спробу покінчити з минулим і навіть оголосила, що завдяки допомозі священика змогла повністю відмовитися від сигарет. Пізніше Алла Борисівна чесно зізналася, що повернутися до куріння її змусили сильні нервові потрясіння, які обрушилися на неї у 2022 році на тлі вимушеного переїзду.

Максим Галкін та Алла Пугачова / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Макс мені сказав: "Знаєш що, краще кури". Ну, я дуже нервувала", — поділилася Пугачова в інтерв'ю Гордєєвій.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що відомі українські виконавці Потап і Настя Каменських втратили іменні таблички на Алеї зірок у Києві. Пам'ятні знаки артистів, які в минулому користувалися величезною популярністю в країні, були демонтовані.

Також українська артистка Софія Ротару з самого початку повномасштабної війни не залишалася на батьківщині постійно. Натомість зірка вирішила оселитися в одній з європейських країн, де й проводила деякий час замість свого маєтку в Конча-Заспі.

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Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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