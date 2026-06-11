Путіністу Буйнову потрібно лікуватися не тільки від раку, а й від інсульту.

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Олександр Буйнов смертельно хворий / колаж: Главред, фото: t.me, Олександр Буйнов

Коротко:

Коли Буйнов переніс інсульт

Що відомо про його стан

Російський співак Олександр Буйнов, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, переніс мікроінсульт і не помітив цього.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, 76-річний співак звернувся до лікарів зі скаргами на стрибки тиску та загальну слабкість.

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У середині травня артиста госпіталізували та обстежили у неврологічному відділенні. У нього діагностували повторний інфаркт мозку невідомої давності малого глибинного типу. Такий стан називають мікроінсультом — близько 70% пацієнтів переносять його на ногах, не звертаючи уваги на симптоми.

Олександр Буйнов переніс інсульт / dan-news.info

Повідомляється, що Буйнов відмовився від лікування і його виписали через тиждень, рекомендували більше відпочивати та обмежити фізичні навантаження.

Зазначимо, що Буйнов давно бореться з онкологією. У лютому 2025 року він збив жінку на пішохідному переході — тоді його стан пояснювали побічними ефектами гормонотерапії. Путіністу тоді загрожувало до 2 років в'язниці, однак, судячи з усього, у терористичній РФ з цих питань можна "домовитися".

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Раніше також українська співачка Камалія, яка вже раніше скаржилася на проблеми зі здоров'ям, знову опинилася на лікарняному ліжку.

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Хто такий Буйнов Олександр Миколайович Буйнов — радянський і російський співак, музикант, композитор, шоумен, кіноактор; народний артист Російської Федерації (2010), народний артист Республіки Інгушетія (2004). Член партії "Єдина Росія".

Буйнов потрапив до бази даних українського центру "Миротворець" за підтримку агресії Росії проти України, незаконне перетинання державного кордону України та виступи в окупованих Криму та Донбасі.

А в березні 2018 року Олександр Буйнов отримав заборону на в’їзд до України, потрапивши до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

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