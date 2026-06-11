Чотири мости на в'їзді до Криму атакували БПЛА: які наслідки

Внаслідок точкових нічних ударів 11 червня було виведено з ладу чотири важливі мости.

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Удари по мостах, що ведуть у Крим / Колаж: Главред, фото (ілюстративне): ТАСС, t.me/RBC_ua_news

Що відомо:

Уражено чотири мости, що ведуть до тимчасово окупованого Криму

Пошкоджено переправи через Північно-Кримський канал, міст Перекоп - Армянськ і міст біля Ставків

У Сімферополі, Бахчисараї та Севастополі фіксували вибухи

У ніч на 11 червня було уражено чотири мости, які забезпечують транспортне сполучення окупантів з тимчасово окупованим Кримом. Про це заявив так званий "гауляйтер" Володимир Сальдо.

За його словами, Сили оборони України завдали ударів по двох мостах через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного, автомобільному мосту на напрямку Перекоп - Армянськ, а також мосту біля населеного пункту Ставки. Представники окупаційної адміністрації заявляють про пошкодження конструкцій і стверджують, що вже нібито ведуть роботи з їхнього відновлення.

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Водночас традиційно Сальдо заявив, що цієї ж ночі російська ППО нібито знищила 45 ударних безпілотників.

Де гриміли вибухи

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що в Армянську уражено два автомобільні мости - на в’їзді до міста з боку Херсонської області та на виїзді в напрямку Красноперекопська. Також пошкоджено вантажний транспорт окупантів. Після чергової серії вибухів близько 06:15 виникла пожеж.

У Сімферополі після серії потужних вибухів також зафіксовано пожежу. Очевидці повідомляли про кілька детонацій у місті. Подібні вибухи та можливі "прильоти" фіксувалися і в Бахчисараї.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

У Севастополі, за повідомленнями місцевих жителів, після вибухів у частині районів зникло електропостачання. Також повідомляється про серію ударів у районі Стрілецької бухти, де виникла пожежа поблизу військової частини.

Чому важливо завдавати ударів по Криму - думка експерта

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю заявив, що Крим є ключовою точкою війни, і контроль над ним визначатиме її результат. На його думку, Україна має спершу ізолювати півострів, перерізавши логістику, а потім зробити його непридатним для використання російськими військами.

Годжес також вважає, що важливо продовжувати удари по військових об’єктах у Криму та логістичних маршрутах, зокрема по Кримському мосту, який має "величезний психологічний вплив". Він переконаний, що без втрати Криму Росія зберігатиме можливість впливати на ситуацію в Чорному й Азовському морях.

"Я досі впевнений, що Крим є найважливішим місцем, точкою цієї війни. І сторона, яка контролює Крим, виграє війну. Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового сталого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим", - додав екс-командувач.

Удри по мостах, які ведуть до Криму - останні новини

Нагадаємо, що дрони нанесли удар по мосту в районі Чонгара 7 червня, створивши значні пошкодження дорожнього полотна і призупинивши рух. Це суттєво вплинуло на логістику російських окупаційних сил, ускладнивши постачання техніки та вантажів до Криму.

9 червня Чонгарський міст зазнав повторного удару українських безпілотників, внаслідок чого рух було повністю зупинено, а транспортне сполучення між Херсонщиною і Кримом заблоковане. Цю подію підтвердили у 1-му окремому штурмовому полку ЗСУ, який повідомив про використання БПЛА FP-2 в операції.

Як повідомляв Главред, рух через ключовий міст у районі Чонгара було зупинено через атаки дронів на початку червня, про що заявляв колабораціоніст Володимир Сальдо. Він повідомляв, що водіїв змушують використовувати об'їзні шляхи через Армянськ та Перекоп, адже інфраструктура мосту постійно пошкоджується.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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