У Генштабі назвали головну проблему для України у війні з Росією - про що мова

Начальник Генштабу ЗСУ заявив, що найбільшим викликом для України залишається дефіцит засобів для перехоплення російських балістичних ракет.

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У Генштабі назвали головну проблему для України у війні - Гнатов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав генерал Гнатов:

Україна має критичний дефіцит систем проти російської балістики

ППО у травні знищила майже 90% усіх повітряних цілей ворога

Масштаби окремих масованих атак РФ уже наближаються до тисячі цілей

Одним із ключових викликів для України у війні залишається протидія російським балістичним ракетам, для перехоплення яких бракує необхідної кількості сучасних засобів ППО. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв'ю LIGA.net.

"Насамперед ідеться про російську балістику. На жаль, тих засобів, які є в нас, недостатньо. Маємо постійний, критичний дефіцит систем, здатних збивати балістичну зброю противника. Це найбільший виклик на сьогодні", – наголосив він. відео дня

За словами Гнатова, протягом травня Росія застосувала проти України десятки тисяч засобів повітряного нападу, водночас українська протиповітряна оборона знищила майже 90% усіх повітряних цілей.

Начальник Генерального штабу наголосив, що, незважаючи на високу ефективність роботи ППО, наявних засобів поки недостатньо для повного захисту українських міст, об'єктів критичної інфраструктури та військових підрозділів.

Він також зазначив, що Україна відчуває нестачу не лише систем для перехоплення балістичних ракет, а й далекобійних боєприпасів, окремих типів безпілотників, наземних роботизованих комплексів і засобів радіоелектронної боротьби.

Гнатов звернув увагу, що Росія постійно збільшує виробництво та масштаби застосування засобів повітряного нападу. Якщо ще рік тому масованими вважалися атаки із використанням 300–350 дронів та інших повітряних засобів за добу, то нині під час окремих ударів їхня кількість уже наближається до тисячі. За його словами, російський оборонно-промисловий комплекс отримує завдання й надалі нарощувати ці спроможності, що створює для України нові виклики.

Окремо Гнатов назвав одним із ключових викликів для Сил оборони проблему укомплектування Збройних сил України особовим складом.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Як часто РФ може масовано атакувати Україну - коментар експерта

Росія теоретично має можливість здійснювати масштабні ракетні атаки по Україні з періодичністю приблизно раз на тиждень упродовж кількох місяців. Водночас реалізацію таких планів можуть ускладнювати проблеми з технікою, нестача екіпажів стратегічної авіації та фізичне навантаження на пілотів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua.

За його словами, якщо виходити з наявних запасів ракет і темпів їхнього виробництва, Росія зберігає потенціал для доволі регулярного проведення подібних масованих ударів.

Експерт припускає, що за певних умов окупанти можуть повторювати такі атаки орієнтовно раз на тиждень протягом кількох місяців поспіль.

"Якщо брати по кількості ракет, то Російська Федерація так може кожен тиждень протягом декількох місяців нас таким чином кошмарити", — розповів він.

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Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що в Україні зараз існує критична ситуація з ППО через дефіцит ракет, що значно ускладнює захист від російських атак. Це пояснюється втратами під час зимових обстрілів і зростанням світового попиту на ці системи, пов’язаними з війною на Близькому Сході. На сьогодні українські підрозділи змушені працювати з "напівпорожніми" установками, намагаючись витримати постійні удари ворога.

В ніч на 2 червня ворог здійснив масовану атаку по Києву гіперзвуковими ракетами "Циркон", що стало найбільшим застосуванням такого виду озброєнь за час війни. За словами Ігната, попри високий відсоток збитих крилатих і балістичних ракет, гострий дефіцит боєприпасів для ППО залишається, тож українська оборона відчуває постійний тиск та ризик. Наслідками нападів стали загибель людей та пошкодження цивільної інфраструктури столиці.

Як раніше повідомляв Главред, росіяни дедалі частіше застосовують стратегію "придушення", послідовно запускаючи великі хвилі безпілотників, потім балістичні ракети та точні крилаті ракети, щоб обійти ППО України та нарощують удари. Збільшення кількості атак, особливо з урахуванням дефіциту сучасних систем перехоплення, створює нові виклики для українського війська та цивільного населення.

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Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

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