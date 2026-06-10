Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Генштабі назвали головну проблему для України у війні з Росією - про що мова

Юрій Берендій
10 червня 2026, 23:19
google news Підпишіться
на нас в Google
Начальник Генштабу ЗСУ заявив, що найбільшим викликом для України залишається дефіцит засобів для перехоплення російських балістичних ракет.
У Генштабі назвали головну проблему для України у війні з Росією - про що мова
У Генштабі назвали головну проблему для України у війні - Гнатов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав генерал Гнатов:

  • Україна має критичний дефіцит систем проти російської балістики
  • ППО у травні знищила майже 90% усіх повітряних цілей ворога
  • Масштаби окремих масованих атак РФ уже наближаються до тисячі цілей

Одним із ключових викликів для України у війні залишається протидія російським балістичним ракетам, для перехоплення яких бракує необхідної кількості сучасних засобів ППО. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв'ю LIGA.net.

"Насамперед ідеться про російську балістику. На жаль, тих засобів, які є в нас, недостатньо. Маємо постійний, критичний дефіцит систем, здатних збивати балістичну зброю противника. Це найбільший виклик на сьогодні", – наголосив він.

відео дня

За словами Гнатова, протягом травня Росія застосувала проти України десятки тисяч засобів повітряного нападу, водночас українська протиповітряна оборона знищила майже 90% усіх повітряних цілей.

Начальник Генерального штабу наголосив, що, незважаючи на високу ефективність роботи ППО, наявних засобів поки недостатньо для повного захисту українських міст, об'єктів критичної інфраструктури та військових підрозділів.

Він також зазначив, що Україна відчуває нестачу не лише систем для перехоплення балістичних ракет, а й далекобійних боєприпасів, окремих типів безпілотників, наземних роботизованих комплексів і засобів радіоелектронної боротьби.

Гнатов звернув увагу, що Росія постійно збільшує виробництво та масштаби застосування засобів повітряного нападу. Якщо ще рік тому масованими вважалися атаки із використанням 300–350 дронів та інших повітряних засобів за добу, то нині під час окремих ударів їхня кількість уже наближається до тисячі. За його словами, російський оборонно-промисловий комплекс отримує завдання й надалі нарощувати ці спроможності, що створює для України нові виклики.

Окремо Гнатов назвав одним із ключових викликів для Сил оборони проблему укомплектування Збройних сил України особовим складом.

У Генштабі назвали головну проблему для України у війні з Росією - про що мова
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Як часто РФ може масовано атакувати Україну - коментар експерта

Росія теоретично має можливість здійснювати масштабні ракетні атаки по Україні з періодичністю приблизно раз на тиждень упродовж кількох місяців. Водночас реалізацію таких планів можуть ускладнювати проблеми з технікою, нестача екіпажів стратегічної авіації та фізичне навантаження на пілотів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua.

За його словами, якщо виходити з наявних запасів ракет і темпів їхнього виробництва, Росія зберігає потенціал для доволі регулярного проведення подібних масованих ударів.

Експерт припускає, що за певних умов окупанти можуть повторювати такі атаки орієнтовно раз на тиждень протягом кількох місяців поспіль.

"Якщо брати по кількості ракет, то Російська Федерація так може кожен тиждень протягом декількох місяців нас таким чином кошмарити", — розповів він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що в Україні зараз існує критична ситуація з ППО через дефіцит ракет, що значно ускладнює захист від російських атак. Це пояснюється втратами під час зимових обстрілів і зростанням світового попиту на ці системи, пов’язаними з війною на Близькому Сході. На сьогодні українські підрозділи змушені працювати з "напівпорожніми" установками, намагаючись витримати постійні удари ворога.

В ніч на 2 червня ворог здійснив масовану атаку по Києву гіперзвуковими ракетами "Циркон", що стало найбільшим застосуванням такого виду озброєнь за час війни. За словами Ігната, попри високий відсоток збитих крилатих і балістичних ракет, гострий дефіцит боєприпасів для ППО залишається, тож українська оборона відчуває постійний тиск та ризик. Наслідками нападів стали загибель людей та пошкодження цивільної інфраструктури столиці.

Як раніше повідомляв Главред, росіяни дедалі частіше застосовують стратегію "придушення", послідовно запускаючи великі хвилі безпілотників, потім балістичні ракети та точні крилаті ракети, щоб обійти ППО України та нарощують удари. Збільшення кількості атак, особливо з урахуванням дефіциту сучасних систем перехоплення, створює нові виклики для українського війська та цивільного населення.

Інші новини:

Про персону: Андрій Гнатов

Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України.

27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Генштаб ЗСУ ракетний удар атака дронів Андрій Гнатов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Генштабі назвали головну проблему для України у війні з Росією - про що мова

У Генштабі назвали головну проблему для України у війні з Росією - про що мова

23:19Війна
Суми під атакою дронів: пошкоджено потяг, будинок, є постраждалі

Суми під атакою дронів: пошкоджено потяг, будинок, є постраждалі

21:57Регіони
Путін нагороджував особисто: "Мадяр" відзвітував про ліквідацію топ-окупанта

Путін нагороджував особисто: "Мадяр" відзвітував про ліквідацію топ-окупанта

21:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Краса чи хитрий розрахунок — навіщо українці садили мальви біля дому

Краса чи хитрий розрахунок — навіщо українці садили мальви біля дому

Як називати Світлану українською: забуваємо "Свєту" та повертаємо колорит

Як називати Світлану українською: забуваємо "Свєту" та повертаємо колорит

Карта Deep State онлайн за 10 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як отримати великі ягоди лохини: проста формула підживлення від садівника

Як отримати великі ягоди лохини: проста формула підживлення від садівника

Китайський гороскоп на завтра, 11 червня: Собакам — сором’язливість, Коням — побачення

Китайський гороскоп на завтра, 11 червня: Собакам — сором’язливість, Коням — побачення

Останні новини

00:05

РФ атакува у будинок на Дніпропетровщині: серед постраждалих - дитина

10 червня, середа
23:19

У Генштабі назвали головну проблему для України у війні з Росією - про що мова

23:14

Як знищити білокрилку на капусті: поетапний ефективний метод без хіміїВідео

23:08

Дженніфер Лопес розплакалася, побачивши свого сина: що він зробив

22:50

Навіщо на гілки чіпляють шкарпетку — чи працює такий лайфхак від шкідників

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
22:45

Крим став першим сигналом: Росія опинилася за крок до колапсу

22:41

Тодоренко скопіювала розкішний образ Тіни Кароль: що вийшло

22:12

Як правильно називати Бабу Ягу українською: відьма, яка лікувала дітей

21:57

Суми під атакою дронів: пошкоджено потяг, будинок, є постраждалі

Реклама
21:23

Путін нагороджував особисто: "Мадяр" відзвітував про ліквідацію топ-окупанта

21:11

Камалія знову в лікарні: що відбувається зі співачкоюВідео

20:44

"Вся країна хейтила": Міла Нітіч розкрила несподівану правду про Кузьму Скрябіна

20:27

Навіщо додавати перець чилі в корм для птахів у червні: секрет садівників

20:26

Без підкормки на великі кавуни та дині годі й сподіватися: чим удобрити їх у червні

20:08

В Україні змінять штрафи для автомобілістів - кого зачепить в першу чергу

19:39

На Житомирщині людей утримували у трудовому рабстві: що відомо про злочинну схемуФотоВідео

19:25

Росію чекає доля Криму: експерт попередив про серйозну кризу вже влітку

19:10

Копитько пояснив, чому Севастополь не можна залишати Росії навіть в історіїПогляд

18:48

ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - ситуація на фронті може різко змінитись

18:40

Чому обов'язково потрібно прибирати у свято 11 червня: важливі прикмети

Реклама
18:40

Навіщо засипати сіль в унітаз: хитрий трюк, який вирішить популярну проблему

18:05

Коштує копійки, а користі на мільйон: яка кімнатна рослина миттєво очищає повітря

18:01

Як українці ледь не створили нову Україну в Азії - історія, яку замовчували

18:00

Чоловік знайшов "тонну золота" часів Другої світової війни в лісіВідео

17:30

На знімку 1941 року помітили деталь, яку не можуть пояснити

17:29

Нестерпна спека накриє регіони: які області освіжатимуть дощі

17:25

РФ застосовує нову тактику атак "Шахедами" на Полтавщині: в чому небезпека

17:06

Локдаун Криму: ЗСУ знищили міст до півострова, що зміниться для УкраїниВідео

17:06

Як називати Світлану українською: забуваємо "Свєту" та повертаємо колорит

17:02

Раковини знову засяють як нові: який недорогий засіб допоможе відновити блиск

16:59

Долар шалено б'є рекорди: новий курс валют на 11 червня

16:57

Пишне життя голови Нацбанку: де ховає мільйони Андрій Пишний

16:31

Фермерка збудувала будинок у сараї, і тепер їй загрожує тюремне ув’язнення

16:01

Жовте листя на помідорах не можна ігнорувати: що відбувається з рослинами і як їх врятувати

15:55

Новий кухонний тренд змінює уявлення про ідеальну кухню

15:46

Небезпечні питання на вулиці: чому не варто казати незнайомцям час

15:44

Обстріли можуть припинитися: у ЦРУ заговорили про завершення війни в Україні

15:25

Депутати підтримали закон про підвищення зарплат поліцейським

15:10

Підтримувала війну: померла популярна радянська та російська актриса Чурсіна

15:08

Слимаки зникнуть з городу всього за одну ніч: що достатньо розкласти на ділянці

Реклама
14:55

У Тернополі різко подорожчали нові квартири: які зараз ціни

14:51

П'ять українських сіл можуть стати найкращими у світі вже цього рокуВідео

14:24

Україна почне серійне виробництво власних ракет для Patriot - FT

14:07

Гороскоп на завтра, 11 червня: Ракам - занепокоєння, Терезам - успіх

14:04

Красиве українське слово "плесо": що воно насправді означає

14:01

Гороскоп Таро на завтра, 11 червня: Овнам — фінансовий успіх, Рибам — довіра

13:45

Шикарний пиріг без замісу тіста: лінивий рецепт страви з лаваша

13:38

Водіїв закликають вмикати обігрівач в авто навіть у спеку: врятує двигунВідео

13:36

Лікар назвав ідеальну температуру для прання та здивував мільйони людейВідео

13:10

Син Джолі неадекватно поводився на випускному: що він зробивВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти