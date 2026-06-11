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"Спімо окремо": Сумська розкрила несподівані деталі стосунків із чоловіком

Христина Трохимчук
11 червня 2026, 13:02
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Актриса вважає, що їхнє рішення допомогло повернути пристрасть у стосунки.
Ольга Сумська — чоловік
Ольга Сумська — чоловік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ольга Сумська з чоловіком сплять у різних кімнатах
  • Як це змінило стосунки актриси

Відома українська актриса Ольга Сумська зізналася, що спить з чоловіком у різних кімнатах. На думку знаменитості, яку вона озвучила в інтерв'ю РБК-Україна LIFE, таке рішення тільки допомогло зміцнити їхній шлюб.

За словами актриси, розійтися по різних спальнях пара вирішила після переїзду в більш простору квартиру. Сумська бачить тільки плюси в роздільному сні і вважає, що це додало в їхній шлюб нові емоції.

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Віталій Борисюк
Віталій Борисюк — чоловік Ольги Сумської / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"У нас окремі спальні. Зізнаюся, ми спимо окремо з якогось певного часу. Просто коли квартира стала більшою, ми вирішили зробити окремі спальні. Це нормально, це комфортно. І коли вранці чоловік стукає з кавою, наприклад: "Графине, можна до вас?" Боже, яка це романтика", – висловилася Ольга.

Незважаючи на 30 років шлюбу з Віталієм Борисюком, актриса продовжує шукати способи зміцнити емоційну близькість з чоловіком. Допомагає в цьому й характер коханого знаменитості — він не перестає дивувати дружину романтичними жестами.

Ольга Сумська — особисте життя
Ольга Сумська – особисте життя / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Я встигаю засумувати. Це класно. Тому, якщо ви чогось боїтеся, скажімо, втратити якусь близькість, навпаки, це ще більше розпалює... Віталік дивує мене завжди за всі ці роки. Це романтик", — зізналася Сумська.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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