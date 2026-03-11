Більше ніж контратака: у ЗСУ розповіли, де готують ґрунт для важливих змін

Українські війська зміцнюють позиції на стратегічних напрямках для забезпечення безпеки трьох областей.

Сили оборони посилюють контратаки, щоб витіснити ворога з Дніпропетровщини / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/60ombr

Повна деокупація Дніпропетровщини зменшить ризики прямого наступу ворога

Артилерійський тиск на промислові та енергетичні об’єкти знизиться

Контратаки Сил оборони тривають і спрямовані на витіснення окупантів

Повна деокупація Дніпропетровської області дозволить зменшити загрозу прямого наступу російських військ на ключові міста регіону – Дніпро та Павлоград, а також скоротити артилерійський тиск на промислові та енергетичні об'єкти. Про це в коментарі Укрінформу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"На сьогодні контратакуючі дії Сил оборони продовжуються. Їхня мета – повністю витіснити ворожі підрозділи з території Дніпропетровщини. Це дозволить зменшити загрозу і ризики прямого наступу російських військ, зокрема, на Дніпро та Павлоград як ключові міста нашої логістики – як для Східного, так і Південного фронтів", – сказав Братчук.

Покращення позицій на стику трьох областей

За його словами, повна деокупація також покращить українські позиції на стику трьох областей – Дніпропетровської, Донецької та Запорізької.

"З військової точки зору ми можемо говорити про те, що такі контратаки демонструють спроможність українських Сил оборони принаймні проводити військові операції, що приводять до деокупації українських територій", – додав речник УДА "Південь".

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

