Більше ніж контратака: у ЗСУ розповіли, де готують ґрунт для важливих змін

Руслан Іваненко
11 березня 2026, 02:16
Українські війська зміцнюють позиції на стратегічних напрямках для забезпечення безпеки трьох областей.
Сили оборони посилюють контратаки, щоб витіснити ворога з Дніпропетровщини / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/60ombr

Коротко:

  • Повна деокупація Дніпропетровщини зменшить ризики прямого наступу ворога
  • Артилерійський тиск на промислові та енергетичні об’єкти знизиться
  • Контратаки Сил оборони тривають і спрямовані на витіснення окупантів

Повна деокупація Дніпропетровської області дозволить зменшити загрозу прямого наступу російських військ на ключові міста регіону – Дніпро та Павлоград, а також скоротити артилерійський тиск на промислові та енергетичні об'єкти. Про це в коментарі Укрінформу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"На сьогодні контратакуючі дії Сил оборони продовжуються. Їхня мета – повністю витіснити ворожі підрозділи з території Дніпропетровщини. Це дозволить зменшити загрозу і ризики прямого наступу російських військ, зокрема, на Дніпро та Павлоград як ключові міста нашої логістики – як для Східного, так і Південного фронтів", – сказав Братчук.

Покращення позицій на стику трьох областей

За його словами, повна деокупація також покращить українські позиції на стику трьох областей – Дніпропетровської, Донецької та Запорізької.

"З військової точки зору ми можемо говорити про те, що такі контратаки демонструють спроможність українських Сил оборони принаймні проводити військові операції, що приводять до деокупації українських територій", – додав речник УДА "Південь".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти активізувалися на півдні України, що може бути частиною ширшого оперативного задуму, вважає військовий оглядач Денис Попович. За його словами, існують ризики для Гуляйполя Запорізької області.

Крім того, українські захисники звільнили майже всю Дніпропетровську область. Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю РБК-Україна.

Також російські війська активізували дії в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Основна мета таких операцій - створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону.

Читайте також:

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

