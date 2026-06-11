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Стероїдний дідусь: соліст гурту "Дискотека Аварія" змінився до невпізнання

Олена Кюпелі
11 червня 2026, 11:39
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Олексій Сєров поскаржився на негативні коментарі своїх шанувальників.
Соліст гурту
Соліст гурту "Дискотека Аварії" не схожий на себе / Колаж Главред, фото Instagram/diskotekaavariya

Коротко:

  • Що сказав Сєров
  • Як його називають шанувальники

Соліст колись популярного російського музичного гурту "Дискотека Аварія" Олексій Сєров поскаржився на токсичні коментарі на свою адресу.

Як пишуть російські пропагандисти, артист повідомив, що читає негативні коментарі від своїх хейтерів. Зокрема, він нещодавно виступив на концерті в Іркутську, де йому й "прилетіло".

відео дня
Соліст гурту
Соліст "Дискотеки Аварія" став несхожим на себе / Фото Instagram/diskotekaavariya

За словами Сєрова, у соцмережі з'явилося багато відео та коментарів після концерту. Частина користувачів, як зазначив музикант, залишили різкі висловлювання на його адресу.

Соліст гурту
Соліст "Дискотеки Аварії" став несхожим на себе / Фото Instagram/diskotekaavariya

"Позитивні — гаразд, це чудово. Негативні говорять про те, що я якийсь стероїдний старий. "Це опудало вилізло через 20 років" і все інше таке. По-перше, дякую вам за коментарі. Це все-таки якась реакція на мене, на нашу творчість. І ось від групи та від мене особисто", — продовжив він.

Соліст гурту
Соліст "Дискотеки Аварії" став несхожим на себе / Фото Instagram/diskotekaavariya

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Про особу: Олексій Сєров

Олексій Сєров — російський співак, соліст групи "Дискотека Аварія". У 2005 році зазнав бандитського нападу в Москві — йому вистрілили з травматичного пістолета в голову. Був тричі одружений.

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