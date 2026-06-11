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"Може з'явитись вікно можливостей": чи закінчиться війна 2026 року - командир

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2026, 03:08
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Максим Жорін стверджує, що Україна може перехопити ініціативу.
ВСУ, Фронт, Война
Україна може вийти на вікно можливостей для переговорів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • Україна може вийти на вікно можливостей для переговорів
  • Швидкого завершення війни не буде

У 2026 році Україна може вийти на вікно можливостей для справедливих переговорів. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, командир полку "Азов" Максим Жорін.

Водночас він не вірить у швидке завершення бойових дій цього року.

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"Повна зупинка противника та постійне збільшення його втрат (в першу чергу за рахунок технологічної переваги) можуть дати ті результати, на які сподівається Україна. Якщо зберегти динаміку та ініціативу протягом наступного хоча би піврічного періоду, це може бути критичним переламом в нашу сторону", - зазначив Жорін.

Для цього Києву потрібно впровадити технологічний підхід до ведення бойових дій. Також він наголошує на необхідності масштабувати ефективні приклади управління військами.

Умови для початку мирних переговорів

Як раніше повідомляв Главред з посиланням на керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, якщо найближчим часом між Києвом і Москвою не розпочнеться повноцінний мирний діалог, Україні доведеться чекати наступного сприятливого моменту для переговорів. За його оцінкою, така можливість може з'явитися лише після завершення весняно-літнього наступу російських військ.

Експерт також зазначив, що наступним шансом може стати осінь, коли Дональд Трамп, ймовірно, активізує свої дії з цього питання на тлі підготовки до виборів до Конгресу США. В іншому випадку країну може чекати важка зима, а переговорний процес, швидше за все, перенесеться на весну наступного року.

Мирні переговори - останні новини України

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що російський лідер Володимир Путін упустив шанс вийти із затяжної та невдалої війни, відмовившись від ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо прямих мирних переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що країни Європи не можуть виступати посередниками в переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки надають військову допомогу Києву.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон продовжує працювати над організацією переговорного процесу між Україною та Росією, однак наразі суттєвого прогресу в цьому напрямку немає.

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Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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війна в Україні вторгнення Росії мирні переговори Максим Жорін
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