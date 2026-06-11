РФ атакува у будинок на Дніпропетровщині: серед постраждалих - дитина

Російська атака на Павлоград пошкодила п’ятиповерховий житловий будинок і спричинила пожежу всередині.

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Внаслідок удару по постраждали 12 людей / колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

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У Павлограді через удар виникла пожежа в будинку

Постраждали дорослі та 13-річна дитина

Павлоград на Дніпропетровщині зазнав російської атаки ввечері 10 червня, внаслідок якої було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок і виникла пожежа.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, удар припав по житловому сектору, де проживали цивільні мешканці. Після влучання в будівлі спалахнула пожежа, на місце оперативно прибули рятувальники для ліквідації займання та допомоги людям.

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Унаслідок атаки постраждали 12 осіб. Серед них — 13-річний хлопчик, чоловіки віком 43, 44 та 79 років, а також 75-річна жінка, яка перебуває у лікарні у важкому стані.

За словами Ганжі, іншим постраждалим надали необхідну медичну допомогу, після чого вони проходитимуть амбулаторне лікування.

Наразі інформація щодо масштабу руйнувань та можливих додаткових наслідків уточнюється. Місцева влада та екстрені служби продовжують працювати на місці події.

Яку нову небезпеку несуть "Шахеди" - думка експерта

Як зазначає військовий експерт Олег Жданов, Росія останнім часом активізувала атаки по Україні із застосуванням керованих безпілотників.

Шахед / Інфографіка: Главред

За його словами, нова небезпека таких дронів полягає в тому, що оператор у режимі реального часу бачить зображення з камери безпілотника. Це дозволяє точніше коригувати удари та застосовувати їх проти рухомих цілей, зокрема локомотивів і поїздів.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, російські окупанти атакували Суми ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалі. Уламки ворожого дрона впали на пасажирський поїзд. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Також у ніч на 10 червня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок масованих ворожих ударів пошкоджено два житлові будинки, є постраждалі.

Нагадаємо, у що ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами. В результаті атаки на Харківщину загинули 3 людини, 18 – поранені. Пошкоджено житлові будинки, кафе, бізнес-центр і храм. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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