Зірку серіалу "Величне століття" затримали за наркотики в Туреччині

Популярна турецька актриса та зірка серіалу "Чудове століття" пройде перевірку.

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Зірку турецького кіно затримали за наркотики / Колаж Главред, фото IMDb, Instagram/berenn_saat

Коротко:

Кого затримали разом із Берен Саат

Що з ними робитимуть

Зірку "Чудового століття" та "Забороненого кохання" Берен Саат, разом з іншими артистами, затримали у справі про наркотики. Також перевіряють чоловіка актриси, співака Кенана Догулу.

Як пише Бі-Бі-Сі, у Туреччині триває слідство та антинаркотична операція під назвою "Світанок". Цього разу було затримано ще 22 представників світської тусовки. Їх підозрюють у зберіганні наркотиків та сутенерстві.

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Берен Саат перевірятимуть власті / Фото Instagram/berenn_saat

Розслідування проводить відділ по боротьбі з наркотиками поліції Стамбула. Також були видані ордери на затримання співачки Айше Хатун Онал, Керімджана Дурмаза, співака Бердана Мардіні та актора Еніса Арікана.

Після проходження медичного огляду знаменитості були доставлені до штаб-квартири відділу по боротьбі з наркотиками в районі Кючюкчекмедже для допиту.

Берен Саат перевірятимуть власті / Фото Instagram/berenn_saat

У Туреччині передбачені окремі покарання за злочини, пов'язані з вживанням, заохоченням та розповсюдженням наркотиків. Злочин, пов'язаний із вживанням наркотиків, включає в себе придбання, вживання, зберігання або споживання наркотиків чи стимуляторів для особистого користування.

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Раніше Главред розповідав, що 25 березня Генеральна прокуратура Стамбула оголосила про видачу ордерів на арешт 16 підозрюваних, які "зберігали наркотики для особистого вживання або сприяли вживанню наркотиків", та про проведення одночасних операцій групами Управління з боротьби з наркозлочинністю Стамбула для затримання підозрюваних. Серед них була популярна турецька актриса Ханде Ерчел.

Раніше також турецька актриса Ханде Ерчел, на яку було видано ордер на арешт у рамках розслідування справи про наркотики і яку доставили до Інституту судової медицини, пройшла тести на наркотики.

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Про особу: Берен Саат Берен Саат — турецька кіноактриса. Світову популярність здобула після ролі Біхтер Йореоглу в гостросюжетному серіалі "Заборонене кохання" та ролі Кьосем-султан в історичній драмі "Чудове століття".

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