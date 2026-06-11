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Влупить +7 і литимуть грозові дощі: Україну атакує потужний шторм

Ангеліна Підвисоцька
11 червня 2026, 13:22
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У багатьох областях України синоптики прогнозують дощі з грозами та градом.
Погода, природа, гроза, дождь
Прогноз погоди в Україні / фото: unsplash.com

Що дізнаєтесь:

  • Коли температура повітря опуститься до +7 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні погіршиться найближчим часом. У регіони прийде похолодання, дощі, грози та град. Про це Телеграфу повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Нестійка погода очікується у другій декаді червня. Температура повітря може впасти до 7 градусів тепла.

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У період з 11 по 13 червня очікуються дощі різної інтенсивності з грозами та градом. Температура повітря почне помітно знижуватись із західних регіонів. Також очікуються град та шквали. Вночі температура повітря опуститься до 12-18 градусів тепла, а вдень - до 22-27 градусів тепла.

Влупить +7 і литимуть грозові дощі: Україну атакує потужний шторм
Прогноз погоди в Україні на 12 червня / фото: meteoprog

З 14 по 17 червня будуть періодичні дощі. У західних та північних областях буде найхолодніше. Там температура повітря вночі опуститься до 7-12 градусів тепла. Вдень температура повітря підвищиться в Україні до 21-26 градусів тепла.

Влупить +7 і литимуть грозові дощі: Україну атакує потужний шторм
Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: ventusky

З 18 по 20 червня в Україну почне повертатись потепління. Температура повітря почне підвищуватись у південних та південно-західних областях, однак ночі ще будуть прохолодними. Також очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі буде на рівні 12-17 градусів тепла, а вдень - 23-31 градус тепла.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у четвер 11 червня у західних областях України спостерігатиметься нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с.

Раніше стало відомо, що сьогодні, 9 червня, на більшості території України очікуються опади у вигляді дощів. Лише у західних областях ймовірність опадів значно менша.

Напередодні стало відомо, що у найближчі дні погода в Україні все ще буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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