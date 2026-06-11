Влупить +7 і литимуть грозові дощі: Україну атакує потужний шторм

Що дізнаєтесь:
- Коли температура повітря опуститься до +7 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі
Погода в Україні погіршиться найближчим часом. У регіони прийде похолодання, дощі, грози та град. Про це Телеграфу повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Нестійка погода очікується у другій декаді червня. Температура повітря може впасти до 7 градусів тепла.
У період з 11 по 13 червня очікуються дощі різної інтенсивності з грозами та градом. Температура повітря почне помітно знижуватись із західних регіонів. Також очікуються град та шквали. Вночі температура повітря опуститься до 12-18 градусів тепла, а вдень - до 22-27 градусів тепла.
З 14 по 17 червня будуть періодичні дощі. У західних та північних областях буде найхолодніше. Там температура повітря вночі опуститься до 7-12 градусів тепла. Вдень температура повітря підвищиться в Україні до 21-26 градусів тепла.
З 18 по 20 червня в Україну почне повертатись потепління. Температура повітря почне підвищуватись у південних та південно-західних областях, однак ночі ще будуть прохолодними. Також очікуються дощі з грозами. Температура повітря вночі буде на рівні 12-17 градусів тепла, а вдень - 23-31 градус тепла.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у четвер 11 червня у західних областях України спостерігатиметься нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с.
Раніше стало відомо, що сьогодні, 9 червня, на більшості території України очікуються опади у вигляді дощів. Лише у західних областях ймовірність опадів значно менша.
Напередодні стало відомо, що у найближчі дні погода в Україні все ще буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.
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Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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