Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Шахеди" та "Іскандери" втрачають точність: "Флеш" пояснив важливість атак на Чебоксари

Інна Ковенько
11 червня 2026, 08:20
google news Підпишіться
на нас в Google
"Флеш" зазначив, що завод виготовляє продукцію для вбивств і терору.
"Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари
"Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари / Колаж: Главред, фото: Facebook.com/Serhii.Flash, скриншот

Головне:

  • Україна вкотре атакувала завод у російських Чебоксарах
  • Підприємство виготовляє системи супутникової навігації
  • Без них не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та втрачають точність "Іскандери"

У ніч проти 10 червня Україна завдала удару по російському місту Чебоксари. Це не перша атака на цей регіон від початку повномасштабного вторгнення, і на це є конкретна причина.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що РФ має багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію. Серед них - підприємство ВНИИР "Прогрес" у Чебоксарах.

відео дня

"Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та реактивні дрони, можуть втрачати точність "Іскандери" і погано орієнтуються "Орлани". Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена "Комета", яку випускає цей завод.

"Флеш" наголосив, що підприємство не виробляє військову продукцію не для сегменту оборони, а для для вбивств і терору.

'Шахеди' та 'Іскандери' втрачають точність: 'Флеш' пояснив важливість атак на Чебоксари
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Як удари по РФ впливають на хід переговорів - думка експерта

Як писав Главред, удари по цілях у глибокому тилу Росії посилюють переговорні позиції Києва та можуть сприяти наближенню завершення війни. Однак, політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначає, що наразі ці атаки не є фактором, який би кардинально змінив позицію російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним.

За його словами, з огляду на поточний баланс сил Росія вже не має можливості висувати вимоги, що виходять за межі припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — підсумував він.

Атаки на території РФ – останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) прогриміла серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї. Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту. Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.Після серії вибухів над територією НПЗ піднялася пожежа і густий чорний дим.

Раніше повідомлялося, що в російському Санкт-Петербурзі стався вибух на заводі "Арсенал" який, зокрема, виготовляє компоненти для російських ракет. Ймовірно спалахнув ангар із хімічними реагентами.

Читайте також:

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Удари вглиб РФ ракета Фламінго Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Шахеди" та "Іскандери" втрачають точність: "Флеш" пояснив важливість атак на Чебоксари

"Шахеди" та "Іскандери" втрачають точність: "Флеш" пояснив важливість атак на Чебоксари

08:20Війна
Дрони атакували один із найбільших НПЗ на півдні Росії: Афіпський НПЗ охопило полум’я

Дрони атакували один із найбільших НПЗ на півдні Росії: Афіпський НПЗ охопило полум’я

07:56Війна
"Цілих мостів не залишилося": Крим атакували дрони, лунали вибухи та спалахнули пожежі

"Цілих мостів не залишилося": Крим атакували дрони, лунали вибухи та спалахнули пожежі

07:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Як називати Світлану українською: забуваємо "Свєту" та повертаємо колорит

Як називати Світлану українською: забуваємо "Свєту" та повертаємо колорит

Долар шалено б'є рекорди: новий курс валют на 11 червня

Долар шалено б'є рекорди: новий курс валют на 11 червня

Китайський гороскоп на завтра, 11 червня: Собакам — сором’язливість, Коням — побачення

Китайський гороскоп на завтра, 11 червня: Собакам — сором’язливість, Коням — побачення

Фінансові проблеми нарешті минуть: трьом знакам зодіаку стане легше після 10 червня

Фінансові проблеми нарешті минуть: трьом знакам зодіаку стане легше після 10 червня

Без підкормки на великі кавуни та дині годі й сподіватися: чим удобрити їх у червні

Без підкормки на великі кавуни та дині годі й сподіватися: чим удобрити їх у червні

Останні новини

09:40

Хворий на рак прихильник Путіна Буйнов переніс інсульт: що відомо

09:18

Про розводи і плями можна забути: що додати у воду для миття підлоги

08:20

"Шахеди" та "Іскандери" втрачають точність: "Флеш" пояснив важливість атак на Чебоксари

08:10

Леонід Невзлін: як Іран зрозумів головну слабкість політики ТрампаПогляд

07:56

Дрони атакували один із найбільших НПЗ на півдні Росії: Афіпський НПЗ охопило полум’я

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
07:14

"Цілих мостів не залишилося": Крим атакували дрони, лунали вибухи та спалахнули пожежі

05:20

"Ніяк не шапочка": як правильно одягати дитину в спекотні дні влітку

05:01

7 головних курортів СРСР: куди мільйони людей їхали за дефіцитним відпочинком

04:30

Час кардинальних змін: для трьох знаків зодіаку починається "біла смуга"

Реклама
04:09

Чи можна давати котам куряче м'ясо: відповідь здивує багатьох господарівВідео

03:55

РФ облаштовує нові бази на кордоні з НАТО: скільки там буде окупантів

03:37

Урожай буде до морозів: коли та чим підгодовувати ремонтантну малинуВідео

03:08

"Може з'явитись вікно можливостей": чи закінчиться війна 2026 року - командир

03:01

Помилка з уроків мови: які українські слова насправді починаються на "И"

02:17

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: експерт назвав можливі терміни

01:11

Коли народжуються найтурботливіші та найактивніші дідусі: названо 4 дати

00:05

РФ атакува у будинок на Дніпропетровщині: серед постраждалих - дитина

10 червня, середа
23:19

У Генштабі назвали головну проблему для України у війні з Росією - про що мова

23:14

Як позбутися білокрилки на капусті: поетапний ефективний метод без хіміїВідео

23:08

Дженніфер Лопес розплакалася, побачивши свого сина: що він зробив

Реклама
22:50

Навіщо на гілки чіпляють шкарпетку — чи працює такий лайфхак від шкідників

22:45

Крим став першим сигналом: Росія опинилася за крок до колапсу

22:41

Тодоренко скопіювала розкішний образ Тіни Кароль: що вийшло

22:12

Як правильно називати Бабу Ягу українською: відьма, яка лікувала дітей

21:57

Суми під атакою дронів: пошкоджено потяг, будинок, є постраждалі

21:23

Путін нагороджував особисто: "Мадяр" відзвітував про ліквідацію топ-окупанта

21:11

Камалія знову в лікарні: що відбувається зі співачкоюВідео

20:44

"Вся країна хейтила": Міла Нітіч розкрила несподівану правду про Кузьму Скрябіна

20:27

Навіщо додавати перець чилі в корм для птахів у червні: секрет садівників

20:26

Без підкормки на великі кавуни та дині годі й сподіватися: чим удобрити їх у червні

20:08

В Україні змінять штрафи для автомобілістів - кого зачепить в першу чергу

19:39

На Житомирщині людей утримували у трудовому рабстві: що відомо про злочинну схемуФотоВідео

19:25

Росію чекає доля Криму: експерт попередив про серйозну кризу вже влітку

19:10

Копитько пояснив, чому Севастополь не можна залишати Росії навіть в історіїПогляд

18:48

ЗСУ заганяють росіян у пастку на півдні - ситуація на фронті може різко змінитись

18:40

Чому обов'язково потрібно прибирати у свято 11 червня: важливі прикмети

18:40

Навіщо засипати сіль в унітаз: хитрий трюк, який вирішить популярну проблему

18:05

Коштує копійки, а користі на мільйон: яка кімнатна рослина миттєво очищає повітря

18:01

Як українці ледь не створили нову Україну в Азії - історія, яку замовчували

18:00

Чоловік знайшов "тонну золота" часів Другої світової війни в лісіВідео

Реклама
17:30

На знімку 1941 року помітили деталь, яку не можуть пояснити

17:29

Нестерпна спека накриє регіони: які області освіжатимуть дощі

17:25

РФ застосовує нову тактику атак "Шахедами" на Полтавщині: в чому небезпека

17:06

Локдаун Криму: ЗСУ знищили міст до півострова, що зміниться для УкраїниВідео

17:06

Як називати Світлану українською: забуваємо "Свєту" та повертаємо колорит

17:02

Раковини знову засяють як нові: який недорогий засіб допоможе відновити блиск

16:59

Долар шалено б'є рекорди: новий курс валют на 11 червня

16:57

Пишне життя голови Нацбанку: де ховає мільйони Андрій Пишний

16:31

Фермерка збудувала будинок у сараї, і тепер їй загрожує тюремне ув’язнення

16:01

Жовте листя на помідорах не можна ігнорувати: що відбувається з рослинами і як їх врятувати

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти