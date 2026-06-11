'Шахеди' та 'Іскандери' втрачають точність: 'Флеш' пояснив важливість атак на Чебоксари

"Флеш" зазначив, що завод виготовляє продукцію для вбивств і терору.

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"Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари / Колаж: Главред, фото: Facebook.com/Serhii.Flash, скриншот

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Україна вкотре атакувала завод у російських Чебоксарах

Підприємство виготовляє системи супутникової навігації

Без них не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та втрачають точність "Іскандери"

У ніч проти 10 червня Україна завдала удару по російському місту Чебоксари. Це не перша атака на цей регіон від початку повномасштабного вторгнення, і на це є конкретна причина.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що РФ має багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію. Серед них - підприємство ВНИИР "Прогрес" у Чебоксарах.

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"Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та реактивні дрони, можуть втрачати точність "Іскандери" і погано орієнтуються "Орлани". Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена "Комета", яку випускає цей завод.

"Флеш" наголосив, що підприємство не виробляє військову продукцію не для сегменту оборони, а для для вбивств і терору.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Як удари по РФ впливають на хід переговорів - думка експерта

Як писав Главред, удари по цілях у глибокому тилу Росії посилюють переговорні позиції Києва та можуть сприяти наближенню завершення війни. Однак, політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначає, що наразі ці атаки не є фактором, який би кардинально змінив позицію російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним.

За його словами, з огляду на поточний баланс сил Росія вже не має можливості висувати вимоги, що виходять за межі припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", — підсумував він.

Атаки на території РФ – останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) прогриміла серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї. Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту. Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.Після серії вибухів над територією НПЗ піднялася пожежа і густий чорний дим.

Раніше повідомлялося, що в російському Санкт-Петербурзі стався вибух на заводі "Арсенал" який, зокрема, виготовляє компоненти для російських ракет. Ймовірно спалахнув ангар із хімічними реагентами.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

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