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Долар шалено б'є рекорди: новий курс валют на 11 червня

Ангеліна Підвисоцька
10 червня 2026, 16:59
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НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 11 червня.
курс валют
Курс валют в Україні на 11 червня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 11 червня
  • Чи змінився курс євро
  • Яким буде курс злотого 11 червня

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 11 червня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 11 червня

На четвер, 11 червня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,97 грн/дол. Таким чином, гривня на 13 копійок послабила свої позиції щодо американської валюти.

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Курс долара
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро на 11 черня

Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 51,89 грн/євро, як і минулого дня. Таким чином гривня не змінила свої позиції.

курс валют 10 июня
Курс валют 10 червня / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 11 червня

10 червня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 12,24 грн/злот. 11 червня курс встановили на рівні 12,21 грн/злот. Гривня посилила свої позиції на 3 копійки.

Курс валют 10 червня - Мінфін

Варто зазначити, що вперше в історії України курс долара перетнув позначку 45 грн/дол. На сайті Мінфіну зазначається, що у продажі курс долара встановлений на рівні 45,20 грн, що на 25 копійок більше у порівнянні з попереднім днем. У купівлі курс тримається на рівні 44,70 грн/дол.

курс валют 10 июня
Курс валют 10 червня / фото: Мінфін

Курс євро 10 червня:

  • купівля - 51,57 грн/євро;
  • продаж - 52,30 грн/євро.

Курс злотого 10 червня:

  • купівля - 11,80 грн/злот;
  • продаж - 12,40 грн/злот.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року. Про це сказав економіст та радник президента у 2019-2024 роках Олег Устенко. Він зауважив, що в держбюджет України закладено середньорічний курс на рівні 45,5 гривень за долар.

Нагадаємо, Національний банк України встановив новий офіційний курс долара на 25 травня на рівні 44,26 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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