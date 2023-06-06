"Готовність - максимальна": Зеленський терміново скликав Ставку

На Ставці була доповідь військового командування, де, за словами Зеленського, детально розібрали ситуацію на фронті.

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Володимир Зеленський провів Ставку 6 червня / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський скликав Ставку верховного Головнокомандувача. Як заявив президент, підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати власні території.

"Ставка. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховській ГЕС. Головний висновок - підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на здатність України деокупувати власні території", - написав президент.

Також на ставці була доповідь військового командування, де, за словами Зеленського, детально розібрали ситуацію на фронті і готовність українських сил до подальших дій.

Президент підкреслив, що "готовність - максимальна".

Росія підірвала Каховську ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.

Всього є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких знаходиться під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш через понад півдня від скоєння росіянами теракту на Каховській ГЕС відреагував на цей військовий злочин. Проте у своїй заяві він описав наслідки теракту в загальному і жодного разу не згадав про те, що це саме російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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