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Жданов назвав катастрофічні наслідки через підрив Каховської ГЕС

Марія Тупік
6 червня 2023, 18:59 оновлено 6 червня, 19:06
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Жданов зазначає, що Запорізька атомна електростанція тепер зможе працювати тільки в холостому режимі.
Олег Жданов, Каховська ГЕС
Олег Жданов про Каховську ГЕС / Колаж Главред, фото Главред, соцмережі

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов розповів в інтерв'ю Главреду, які наслідки будуть через руйнування Каховської ГЕС.

"Одним з наслідків підриву Каховської ГЕС стане падіння рівня води в Каховському водосховищі. В результаті Крим залишається без води, оскільки Північно-Кримський канал наповнювався за рахунок дамби, шлюз розташований прямо на ній. Для Росії і Криму це важливо, адже, згадайте, в перший тиждень війни, вже 28 лютого, росіяни повним ходом розчищали канал і готували шлюз до відкриття. У лютому, коли могли бути заморозки", - каже Жданов.

Жданов зазначає, що Запорізька атомна електростанція тепер зможе працювати тільки в холостому режимі.

"В принципі, прямої загрози її виходу з ладу немає, тому що, якщо вона працює в холостому режимі, їй для охолодження реакторів достатньо своїх внутрішніх водосховищ. А ось коли реактори підвищують потужність, тоді необхідно брати воду для охолодження з Каховського водосховища. Відповідно, поки не буде відновлена гребля, ні вода в Криму не з'явиться, ні ЗАЕС не може бути запущена на повну потужність. Це, на мій погляд, говорить на користь тієї версії, що це міг бути неконтрольований з боку російського командування підрив", - додав він.

Росія підірвала Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський підкреслив, що перемога буде за Україною.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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