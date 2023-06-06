УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вони до підриву не готувалися": Жданов розповів, навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС

Марія Тупік
6 червня 2023, 17:43 оновлено 6 червня, 17:50
118
За словами Жданова, колосальна переоцінка сил і можливостей сталася у противника, якщо вони зважилися на такий крок.
Олег Жданов
Олег Жданов про ситуацію через підрив Каховської ГЕС / Колаж Главред, фото Главред, скріншот з відео

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов розповів в інтерв'ю Главреду, навіщо Росія саме зараз вирішила вдатися до такого варварського кроку як підрив Каховської ГЕС.

"Росіянам це дозволить виграти час, оскільки підрив дамби Каховської ГЕС завадить українській армії наступати на цій ділянці фронту і форсувати Дніпро. Розлив води затопить велику територію, але Росії плювати, що потоне Херсон і багато інших міст і сіл. Для неї важливо інше – такий розлив унеможливить або вкрай складним форсування Дніпра в будь-якому місці нижче Нової Каховки. Це головна мета, яку переслідували росіяни", - говорить Жданов.

На його думку, росіяни не готувалися до підриву ГЕС.

"Схоже, Росія оцінила свої ризики і можливості і зрозуміла, що їй не втримати Лівий берег, коли українська армія почне форсувати Дніпро. Яка колосальна переоцінка сил і можливостей сталася у противника, якщо вони зважилися на такий крок! Адже сьогодні вони затоплять все те, що накопали, всі оборонні рубежі. Якби росіяни готувалися до підриву ГЕС, вони б відводили техніку і озброєння, вивозили б боєприпаси і матеріальні запаси, які там були накопичені, і наша розвідка знала б про це. Але нічого подібного не спостерігалося. Виходить, всі оборонні позиції росіян і їх запаси підуть під воду", - додав він.

Росія підірвала Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

Читайте також:

війна в Україні Олег Жданов Каховська ГЕС
Реклама

Головне за день

"Так не діставайся же ти нікому!": команду підірвати Каховську ГЕС дав Путін - Жданов

"Так не діставайся же ти нікому!": команду підірвати Каховську ГЕС дав Путін - Жданов

17:23 Україна
Нічого не бачу і не чую: ООН зганьбилася нікчемною заявою після підриву ГЕС

Нічого не бачу і не чую: ООН зганьбилася нікчемною заявою після підриву ГЕС

16:11 Україна
Жданов: підрив Каховської ГЕС – прояв паніки Росії, але наступ ЗСУ це не зупинить

Жданов: підрив Каховської ГЕС – прояв паніки Росії, але наступ ЗСУ це не зупинить

15:28 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

17:48

Більше не маленький ведмедик: як зараз виглядає прийомний син Кідман і Круза

17:43

"Вони до підриву не готувалися": Жданов розповів, навіщо Росія підірвала Каховську ГЕСВідео

17:33

"Усі тварини загинули": вода повністю знищила зоопарк у Новій КаховціВідео

17:23

"Так не діставайся же ти нікому!": команду підірвати Каховську ГЕС дав Путін - ЖдановВідео

16:48

Нестерпна спека: синоптик розповіла, яку погоду очікувати українцям влітку 2023

"Критичний момент настане через 24 години": голова Херсонської ОВА про підрив Каховської ГЕС"Критичний момент настане через 24 години": голова Херсонської ОВА про підрив Каховської ГЕС
16:42

В резервуарі ЗАЕС серйозно впав рівень води: в МАГАТЕ оцінили загрозуВідео

16:18

"Придумують різні дурниці": Данилов розпік Пєскова за брехню про підрив ГЕСВідео

16:11

Нічого не бачу і не чую: ООН зганьбилася нікчемною заявою після підриву ГЕСВідео

16:08

Онкохвора зірка серіалу "Усі жінки - відьми" налякала сумними кадрами з лікарні

Реклама
16:02

Найкраще добриво для кімнатних квітів: несподіваний засіб здивує результатомВідео

15:51

Подоляк жорстко розкритикував ООН через дивний вчинок після підриву Каховської ГЕСВідео

15:47

Потап після підриву окупантами Каховської ГЕС гнівно звернувся до росіян

15:41

На білоруських полігонах розміщуватимуться військові частини РФ - Наєв

15:28

Жданов: підрив Каховської ГЕС – прояв паніки Росії, але наступ ЗСУ це не зупинитьЕксклюзив

15:22

"Найбільш рукотворна катастрофа": Зеленський розповів подробиці вибуху на Каховській ГЕСВідео

15:18

Головоломка, яка введе в ступор: треба знайти дивного мопса за 12 секунд

14:58

Сталеві нерви: які три знаки зодіаку справляються зі стресом краще за іншихВідео

14:54

Окупанти перед підривом Каховської ГЕС рекордно підняли рівень води до 17,5 мВідео

14:39

Лук в котлети різати або терти: головний секрет ідеальної текстуриВідео

14:09

Пєсков видав в ефір пропагандистську брехню з приводу підриву Каховської ГЕСВідео

Реклама
13:32

Після підриву Каховської ГЕС Дніпро заливає машинним мастилом: понад 150 тоннВідео

13:29

Як самому очистити воду в домашніх умовах: 3 способи про всяк випадокВідео

13:29

Є докази дистанційного підриву росіянами Каховської ГЕС - спікер ГУРВідео

13:07

Підрив Каховської ГЕС: Океан Ельзи оголосили збір для допомоги Херсонській ДСНСВідео

12:53

Підрив росіянами Каховської ГЕС не зашкодить наступу ЗСУ - генерал НаєвВідео

12:38

Королівська сім'я знову публічно образила Гаррі і Меган

12:34

Росіяни гатять по Херсону з артилерії, поки там йде евакуація: є пораненіВідео

12:21

"Чоловік який мене втішав": Наталка Денисенко повідомила про горе в сім'ї

12:19

"Буде жах": Жданов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕСВідео

12:14

Гауляйтер Аксьонов після підриву ГЕС зарюмсав про обміління Північно-Кримського каналу

12:08

Дрони над Москвою: Галкін знову висміяв терористичну Росію

11:38

Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: що вирішилиВідео

11:35

Заборонений дрес-код: куди не можна ходити в шортах

11:34

У КМДА розповіли, чи вплине підрив Каховської ГЕС на подачу води в КиєвіВідео

11:11

Михайло Подоляк. Підривом Каховської ГЕС Росія демонструє неадекватністьВідеоблоги

11:01

Кім розповів про шалену паніку серед окупантів: "Вони тікають, кидають все"

11:01

Каховська ГЕС пішла під воду: у Мережі з'явилося відеоВідео

10:57

Чому росіяни підірвали дамбу і які це матиме наслідкиПогляд

10:54

Затоплено 8 населених пунктів та 2 райони Херсона, йде евакуація - ОВАВідео

10:27

"Окупанти - в паніці": у ГУР пояснили, навіщо РФ підірвала Каховську ГЕСВідео

Реклама
10:23

Подоляк назвав причину підриву російськими окупантами Каховської ГЕСВідео

09:55

"Жахливої загрози - немає": "мер"-колаборант Нової Каховки збрехав про підрив ГЕСВідео

09:53

Є загроза затоплення 80 сіл: Шмигаль назвав своє першочергове завдання

09:45

Підрив Каховської ГЕС: окупанти дуже наляканіПогляд

09:39

ЗАЕС опинилась у небезпеці через підрив Каховської ГЕС - ЕнергоатомВідео

09:34

Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає - Укргідроенерго

09:32

"Дивна ідея": Арестович пояснив причини підриву дамби

09:30

Херсон затоплює: у мікрорайоні вимкнули світло, вулицями бродять бобриВідео

09:28

ООН у день теракту РФ на Каховській ГЕС відзначає день російської мови: про катастрофу - ні словаВідео

09:13

"Рівень води піднімається": у МВС розповіли, що робити і де буде "потоп"

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти