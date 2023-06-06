"Вони до підриву не готувалися": Жданов розповів, навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС

За словами Жданова, колосальна переоцінка сил і можливостей сталася у противника, якщо вони зважилися на такий крок.

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Олег Жданов про ситуацію через підрив Каховської ГЕС / Колаж Главред, фото Главред, скріншот з відео

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов розповів в інтерв'ю Главреду, навіщо Росія саме зараз вирішила вдатися до такого варварського кроку як підрив Каховської ГЕС.

"Росіянам це дозволить виграти час, оскільки підрив дамби Каховської ГЕС завадить українській армії наступати на цій ділянці фронту і форсувати Дніпро. Розлив води затопить велику територію, але Росії плювати, що потоне Херсон і багато інших міст і сіл. Для неї важливо інше – такий розлив унеможливить або вкрай складним форсування Дніпра в будь-якому місці нижче Нової Каховки. Це головна мета, яку переслідували росіяни", - говорить Жданов.

На його думку, росіяни не готувалися до підриву ГЕС.

"Схоже, Росія оцінила свої ризики і можливості і зрозуміла, що їй не втримати Лівий берег, коли українська армія почне форсувати Дніпро. Яка колосальна переоцінка сил і можливостей сталася у противника, якщо вони зважилися на такий крок! Адже сьогодні вони затоплять все те, що накопали, всі оборонні рубежі. Якби росіяни готувалися до підриву ГЕС, вони б відводили техніку і озброєння, вивозили б боєприпаси і матеріальні запаси, які там були накопичені, і наша розвідка знала б про це. Але нічого подібного не спостерігалося. Виходить, всі оборонні позиції росіян і їх запаси підуть під воду", - додав він.

Росія підірвала Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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