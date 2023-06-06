"Армія РФ собі зробила гірше": у Міноборони назвали причину теракту на Каховській ГЕС

Злочин, який вчинили російські загарбники, здатний спричинити серйозну екологічну і гуманітарну катастрофу.

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У Міноборони назвали причину теракту на Каховській ГЕС/ колаж: Главред, фото: соцмережі, Міноборони України

Підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції може спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Армія країни-агресорки РФ переслідувала дві мети, здійснюючи цілеспрямований підрив дамби.

Перша мета – призупинити процес деокупації українськими військовими загарбаних окупантами територій. Друга – змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Білгородській області Росії. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

При цьому Маляр зазначає, що окупанти отримали протилежний ефект від того, на який сподівалися.

"Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку", – написала заступниця міністра оборони.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН і "дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності".

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Також стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м.

Дивіться відео про те, що генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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