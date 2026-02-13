Трамп може вийти з переговорів щодо України вже найближчими тижнями — The Atlantic

Напередодні виборчого сезону в США переговори щодо завершення війни між Україною та Росією можуть опинитися під загрозою.

У США допускають вихід Трампа з мирного процесу щодо України / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези:

Трамп може вийти з мирних переговорів щодо України в найближчі тижні

Можливе рішення пов'язують з початком активної передвиборчої кампанії в Конгрес США

Зеленський готовий підтримувати ініціативи США, але не погодиться на "погану" угоду

Президент США Дональд Трамп найближчим часом може вийти з мирних переговорів щодо України. Про це пише американський журналіст Саймон Шустер у своїй публікації для The Atlantic.

Рішення може бути ухвалено найближчими тижнями, коли увага Трампа переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес.

Українська сторона вже відчуває скорочення тимчасового вікна для дипломатичних ініціатив.

"Українці відчувають, що час спливає. У найближчі тижні, коли передвиборча кампанія буде відбирати у Трампа все більше уваги, він може вирішити, що переговори стали для нього політично програшною справою. Тоді він може піти, поклавши провину за провал дипломатії на непримиренність однієї або обох воюючих сторін", - йдеться в статті.

Зазначається, що Київ з усіх сил намагається продемонструвати свою готовність до компромісу.

"Обрана нами тактика полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну. Саме тому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який прискорить процес", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що Україна підтримує будь-які ініціативи США, які можуть прискорити процес врегулювання, але в той же час зберігає контроль над своєю позицією і національними інтересами.

"Зеленський сказав мені, що він швидше віддасть перевагу взагалі не укладати жодної угоди, ніж змусити свій народ прийняти погану. Навіть після чотирьох років запеклої війни він каже, що готовий продовжувати боротьбу, якщо це необхідно для досягнення гідного і міцного миру", - зазначив Шустер.

За словами журналіста, Зеленський в інтерв'ю неодноразово повторював, що не прийме угоду на принизливих умовах.

"Трамп обрав інший підхід. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв встановити мир в Україні впродовж доби після вступу на посаду, і його невдача після року невпевнених спроб дипломатії продовжує його дратувати. Зеленський це відчуває, як і його вороги. Американська передвиборча кампанія перетворилася на годинник, що тикає в їхніх переговорних кімнатах, і росіяни також розуміють, що увага Білого дому незабаром буде відвернута виборами до Конгресу. До цього моменту є можливість", - йдеться в статті.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть, щоб війна в Україні закінчилася до літа 2026 року. За його словами, американські чиновники повідомили українським, що робитимуть все, щоб війна закінчилася до червня. Для цього Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan.

Тим часом російська і українська делегації провели два раунди переговорів з представниками США в Об'єднаних Арабських Еміратах. Мирна угода поки не досягнута, але на останній зустрічі минулого тижня сторони домовилися про перший за п'ять місяців обмін військовополоненими.

Гарантії безпеки для України стали одним з ключових питань обговорень, поряд зі ступенем контролю Росії над українською територією та планом післявоєнного відновлення Києва.

У понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що документи про гарантії безпеки для України готові.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна враховувати "гарантії безпеки для Росії", а не обмежуватися лише інтересами української сторони.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що досягти прориву в мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни можна лише при дотриманні позицій, узгоджених на зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці.

Чи існує дедлайн щодо укладення мирної угоди: думка експерта

У Трампа добре розуміють, що питання України так чи інакше стане одним з центральних у виборчій кампанії – поряд з внутрішніми проблемами США, економікою та соціально-економічним становищем громадян. Про це заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

"Водночас навряд чи можна говорити про якісь дійсно жорсткі або зафіксовані терміни. Сам Трамп неодноразово заявляв, що у нього немає дедлайнів", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За словами Жовтенка, США, ймовірно, хотіли б, щоб ключові домовленості між Україною і Росією – за посередництва Вашингтона – могли бути досягнуті наприкінці весни або на початку літа.

"У такому випадку Республіканська партія і команда Трампа змогли б влітку будувати свою передвиборчу кампанію, спираючись на цей результат як на зовнішньополітичний успіх", - зазначив він.

У Трампа усвідомлюють: якщо до початку літа вдалося б схилити Росію до підписання хоча б якихось домовленостей, це могло б змусити її відкласти ці плани щодо літнього наступу.

"Водночас варто розуміти, що це не остаточна позиція. Найімовірніше, згаданий дедлайн - кінець весни або початок літа - міг бути озвучений американською стороною не у формі ультиматуму, а як намір або побажання, при якому США було б зручно і вигідно фіналізувати домовленості до початку літа", - пояснив експерт.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

