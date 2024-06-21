Генштаб підтвердив нічні удари по РФ: уражено НПЗ і місця зберігання "Шахедів"

Упродовж останніх днів Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації.

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У Генштабі розкрили деталі нічних ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

У Генеральному штабі підтвердили, що Сили оборони України успішно вразили цілу низку об'єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі в країні-агресорі РФ.

Як повідомляє пресслужба Генштабу, у ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад паливно-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея.

"У районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу паливно-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо пошкодження щонайменше однієї ємності з нафтопродуктами", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, в ніч на 21 червня безпілотні авіаційні комплекси атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Крім того, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Інформація про ураження ворожих цілей уточнюється.

Крім того, в ніч на 21 червня Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА, які розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів і пожежу з подальшою детонацією.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і припинити збройну агресію Росії проти України", - додали в Генштабі.

Атаки дронів у РФ

Уранці 20 червня губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров заявив, що дрони вдарили по Платонівській нафтобазі в Рассказовському муніципальному окрузі. Унаслідок цього загорівся резервуар.

Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.

Пізніше ЗМІ повідомили, що в ніч на 20 червня дрони Служби безпеки України успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та в республіці Адигея.

У ніч на 21 червня в країні-агресорі РФ заявили, що місто Єйськ у Краснодарському краї масово атакують дрони - там розташований військовий аеродром, з якого окупанти активно бомблять Україну. Спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

В оперштабі Краснодарського краю повідомили, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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