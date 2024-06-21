Дрони атакували Краснодарський край РФ: на аеродромі в Єйську - потужна пожежа

Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

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У РФ поскаржилися на атаку дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

У ніч на 21 червня в країні-агресорі РФ заявили, що місто Єйськ у Краснодарському краї масово атакують дрони - там розташований військовий аеродром, з якого окупанти активно бомблять Україну. Спалахнула потужна пожежа.

Як пише Telegram-канал Astra, вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

За даними Оперштабу Краснодарського краю, в ніч із 20 на 21 червня одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки, а саме - Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

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"У Темрюкському районі уламки впали на гостьовий будинок у с. Хвиля. Загиблих і постраждалих немає. Постояльців готелю евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури немає. На місці працюють служби екстреного реагування", - йдеться в повідомленні.

Аеропорт Єйськ - що про нього відомо Аеропорт Єйськ (раніше називався Єйськ-Центральний) - великий аеродром спільного базування, розташований на заході міста Єйськ Краснодарського краю, пише Вікіпедія. Оператор аеродрому - ВМФ РФ, базується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ на різнорідній техніці (літаки і гелікоптери різних типів). Аеродром приймає будь-які типи літальних апаратів без обмеження маси. З 27 грудня 2012 року аеродром не приймає повітряні судна цивільної авіації.

Також атаку безпілотників було відбито в Єйському районі. Постраждалих з боку цивільного населення і руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби.

Повідомляється, що в селищі Афіпському "збито ворожі БПЛА. Руйнувань немає".

Тим часом жителі російського Єйська пишуть у соцмережах про вибухи в небі та публікують кадри, де можна побачити спалахи в небі. Після атаки БПЛА почалася сильна пожежа.

Уламки дрона в Краснодарі на Південному вокзалі / t.me/astrapress

Зазначають, що в районі краснодарського селища Афіпський та Адигейського селища Яблоновський прогриміло понад десять вибухів. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів.

Російська влада зазначила, що атаку безпілотників у Єйському районі відбито.

Згодом в оперштабі Краснодарського краю повідомили, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Дивіться відео - У Мережі з'явилися кадри наслідків атаки дронів у РФ:

Telegram-канал Кримський вітер пише з посиланням на дані супутникової зйомки, що на аеродромі в Єйську відмічають кілька осередків пожежі.

"Пожежі помічено в районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, їхнє призначення невідоме", - ідеться в повідомленні.

Кадри із супутника / t.me/Crimeanwind

Кадри із супутника / t.me/Crimeanwind

На Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї також спалахнула пожежа, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Осередок пожежі розташований поруч із цистернами.

Афіпський НПЗ раніше вже був кілька разів атакований: 31 травня 2023 року, 29 жовтня 2023 року і 2 травня 2024 року.

Кадри із супутника / t.me/Crimeanwind

Кадри із супутника / t.me/Crimeanwind

У російському Волгограді, попередньо, приліт був у районі НПЗ "Лукойл-Нафтопереробка", пише Кримський вітер.

У Мережі з'явилися кадри пожежі:

Атаки дронів у РФ

Вранці 20 червня губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров заявив, що дрони вдарили по Платонівській нафтобазі в Рассказовському муніципальному окрузі. Унаслідок цього загорівся резервуар.

Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.

Пізніше ЗМІ повідомили, що в ніч на 20 червня дрони Служби безпеки України успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та в республіці Адигея.

У ніч із 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва. Військові вже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" по наземній цілі на території держави-агресора РФ.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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