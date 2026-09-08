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Де може відбутися тристороння зустріч із РФ та США: Зеленський назвав країни

Анна Ярославська
8 вересня 2026, 12:40
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Президент назвав можливі майданчики для переговорів у форматі Україна - США - Росія та перелічив три блоки питань, які там мають розглядатися.
Зеленський, Віткофф, Кушнер
Зеленський назвав можливі країни для тристоронньої зустрічі зі США та РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ключові тези:

  • Місцем зустрічі можуть стати Емірати, Швейцарія, Туреччина
  • На порядку денному - енергетика, зерно та обмін полоненими
  • Київ наполягає на конкретному результаті переговорів

Тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або інших країнах - у Києва вже є запрошення від кількох держав і власний досвід проведення таких переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 8 вересня.

Порядок денний охоплює три блоки: енергетику, зерно та гуманітарні питання, головним серед яких є обмін полоненими, підкреслив президент.

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Гуманітарний напрям Зеленський фактично вивів на перше місце у переліку пріоритетів, застерігши при цьому від суто дипломатичної риторики без відчутних наслідків.

"Треба не тільки обговорювати, а мати конкретний результат. І третє, а може й перше на сьогодні, - це гуманітарні питання, і насамперед - обмін полоненими. Треба збільшувати обміни та прискорювати їх", - зазначив глава держави.

Що змінив візит Віткоффа та Кушнера

Окремо Зеленський оцінив приїзд американської делегації - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - і те, чим ця комунікація відрізнялася від попередніх раундів. За його словами, сам факт відвідування американськими переговірниками обох столиць був сигналом, який виходить за межі політичної солідарності.

"Скажу вам чесно, перше важливе - це те, що були обидві столиці, і це сигнал не лише політичної підтримки, а й того, що Україна стала сильнішою на полі бою й сильніше розвивається на переговорному полі", - підкреслив президент.

Таку оцінку, за його твердженням, поділяє й американська сторона - зокрема військові та аналітики. Динаміку на фронті Зеленський описав як зміцнення позицій Києва з кінця 2025 року.

"У 26-му році, з кінця 25-го року, скажімо так, ми посилюємося на полі бою. У Росії багато втрат і мало досягнень", - сказав він.

Частину розмови з представниками Дональда Трампа присвятили наслідкам російських ударів по українських містах. Президент розповів, що показував делегації США результати обстрілів і детально обговорював конфігурацію необхідного Україні пакету протиповітряної оборони.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Енергетика та межа компромісів

Енергетичний блок Зеленський назвав чутливим не тільки для двох сторін конфлікту, але й для Індії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Єгипту та низки країн Азії. Україна, за його словами, готова шукати тут взаєморозуміння - але не в односторонньому форматі.

"Але дуже важливо, що ми сьогодні перебуваємо в такій ситуації й на такій позиції, коли й Україні, й Росії треба йти на певні кроки. Не чекати лише компромісів від України. Україна й так уже пішла на багато компромісів", - заявив Зеленський.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 5 вересня провели в Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам щодо завершення війни в Україні.

За словами джерела Axios у Білому домі, до Москви разом із Віткоффом і Кушнером прибули також представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США - саме для опрацювання пропозицій щодо припинення бойових дій.

Після Москви переговірники Трампа вирушили до Києва. Детальніше читайте в матеріалі: Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися - всі подробиці.

8 вересня Зеленський розповів про нові пропозиції в "пакеті миру", які привіз Джаред Кушнер. Президент назвав їх "дуже непоганими", але зазначив, що поки що невідомо, чи вдасться їх реалізувати й досягти результату.

"Дійсно, було кілька дуже непоганих, гідних ідей. Чи вийде результат - я поки що не знаю", - заявив він.

За його словами, українська сторона має детально опрацювати ці ідеї та сформувати власну позицію. Зміст пропозицій Зеленський поки що відмовився розкривати, пояснивши, що Київ і Вашингтон домовилися спочатку їх опрацювати, а вже після цього представити суспільству.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Раніше президент країни-агресора Росії Володимир Путін на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив, що врегулювати війну повинні насамперед самі сторони конфлікту - Москва та Київ, а роль інших держав зводиться до сприяння цьому процесу.

"Домовитися між собою мають, насамперед, Росія та Україна, а всі інші країни готові підтримати й допомогти, і не лише Сполучені Штати, а й країни, що тут присутні. Чи є шанси? На мій погляд, так, вони є", - заявив Путін.

Тим часом глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив черговий ультиматум щодо завершення війни Росії проти України та звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито не хочуть завершення конфлікту. За його словами, Москва "дала б добро на відродження нацизму, якби погодилася на пропозицію щодо замороження війни в Україні та збереження влади в Києві".

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Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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