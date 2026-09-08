Температура злетить до +32 градусів: відома дата різкого потепління

Синоптикиня наголосила, що у найближчі дні в Україні все ще переважатиме літня погода.

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Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у середу

Коли та де очікується сильний вітер

Погоду в Україні у середу, 9 вересня, визначатиме антициклон та область високого атмосферного тиску. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, скрізь від заходу до сходу, від півночі до півдня дощів не передбачається, а погода буде сонячною та малохмарною.

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Крім того, завтра температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. У більшості областей прогнозується +24…+27 градусів, у західних областях передбачається +27…+32 градуси, а трохи свіжіше буде у східних областях +21…+23 градуси.

Погода 9 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 9 вересня очікується суха, ясна, сонячна та тепла погода. Температура повітря у столиці досягне +25…+27 градусів.

"А ось у четвер, 10 вересня, пориви західного та південно-західного вітру становитимуть 10-14 м за секунду, це сильний вітер", - додала Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Синоптикиня підкреслила, що у наступні дні повітря стане свіжішим, проте до справжнього холоду ще далеко.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що впродовж середи та четверга в Україні буде приємна, майже літня погода. Температура повітря коливатиметься в межах від +25 до +30 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що впродовж тижня сильних і тривалих дощів чекати не варто, оскільки атмосферний тиск виявиться вищим за норму, а циклонічна діяльність себе проявлятиме на деякому віддаленні від України.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру казали, що у вересні місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм, що відповідає нормі (80-120%).

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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