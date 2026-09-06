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На переговорах з Путіним були не лише Віткофф і Кушнер: Axios розкрило деталі

Дар'я Пшеничник
6 вересня 2026, 07:50
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У неділю американська делегація має продовжити переговори вже в Україні.
Уиткофф, Кушнер, Путин
Що відомо про перебіг переговорів щодо України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

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  • До Москви також поїхали представники Радбезу, Держдепу і Мінфіну США
  • Представник Мінфіну говорив окремо з Кирилом Дмитрієвим
  • Ймовірна тема окремої розмови - санкції проти РФ

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, провели у Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам для завершення війни в Україні, йдеться у дописі журналіста Axios Барака Равіда та журналіста Reuters Стіва Голланда у соцмережі Х.

Обидва журналісти оприлюднили ідентичне формулювання, отримане від неназваного представника Білого дому, у якому йдеться про результат багатогодинної розмови в Кремлі.

"Уіткофф і Кушнер зустрілися з президентом Путіним, щоб просунути програму президента Трампа щодо встановлення миру в російсько-українській війні... Обидві сторони обговорили змістовні плани подальших кроків, які будуть оголошені найближчими тижнями, і сподіваються на такі ж продуктивні зустрічі завтра (мається на увазі 6 вересня - ред.) в Україні", - написав Равід, і цю ж інформацію підтвердив Голланд.

Хто входив до складу американської делегації

Поїздка мала ширший формат, ніж особиста розмова двох посланців із Путіним. За словами джерела у Білому домі, до Москви разом з Уіткоффом і Кушнером прибули також представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США - саме для опрацювання пропозицій щодо припинення бойових дій.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Санкційний трек вели окремо

Фінансовий блок делегації працював за іншим маршрутом. Представник Мінфіну до кабінету Путіна не потрапив - натомість він спілкувався з посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим, і ймовірною темою тієї розмови стали американські обмеження проти Росії.

"Джин Ленг, виконуючий обов'язки голови Міністерства фінансів із санкцій, приєднався до Віткоффа і Кушнера у цій поїздці. Ленг брав участь у підготовчій зустрічі з посланником Путіна Кирилом Дмитрієвим, але не був присутнім на зустрічі з Путіним", - повідомив Барак Равід.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Україні потрібна активізація переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує максимальної активізації мирних зусиль за участі США. В Києва є креативні ідеї щодо миру.

За його словами, у мирному процесі не повинно бути пауз і новий активний політико-дипломатичний сезон має передусім фокусуватись на тому, як закінчити війну.

"Україна має ідеї, в тому числі креативні ідеї, аби максимально активізувати цей процес. Ми очікуємо на приїзд американської переговорної команди", - наголосив він.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав раніше Главред, Росія нібито не завдавала ударів по Києву з початку доби. Про припинення вогню більш ніж на три дні з Україною домовленостей не було. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі у Кремлі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, цитують росЗМІ.

Раніше зазначалося, що представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають відвідати Київ та Москву, однак країна-агресор Росія намагається зірвати візит американських переговірників до України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, посланці президента США Дональда Трампа цими вихідними відвідають Москву та Київ, де проведуть переговори щодо припинення війни в Україні. Поїздка передбачає два ключові етапи. У суботу Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, а в неділю провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни.

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Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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