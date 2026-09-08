У Зеленського дізналися плани Путіна: РФ встановила новий термін окупації Донбасу

Подробиці ситуації на фронті обговорювалися з американською делегацією, розповів Павло Паліса.

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Павло Паліса прокоментував ймовірний розвиток ситуації на полі бою / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ОК Захід

Головне із заяв Паліси:

Кремль встановив крайній термін для повної окупації Донецької області до кінця 2026 року

Військові РФ просять перенести цей термін до 31 березня 2027 року

Політичне керівництво країни-агресора РФ встановило черговий крайній термін для повної окупації Донецької області до кінця 2026 року.

Водночас російські військові просять перенести цей термін до 31 березня 2027 року, повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса у своєму Telegram.

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За його словами, плани супротивника та причини, через які вони залишаються на папері, обговорювалися під час зустрічі з головою Офісу президента, Головнокомандувачем ЗСУ, начальником ГУР Міноборони та командувачем Повітряних сил зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Окремою темою переговорів, як повідомив заступник голови ОП, стали повітряні атаки ворога та застосування реактивних дронів.

"Новий виклик – реактивні дрони. І тут у росіян знову немає жодного власного технологічного прориву: ані конструкція, ані двигун не є їхніми розробками. Вони нічого не розробили – взяли готове у тих, хто їм це передав. І ми чудово знаємо, хто саме. Перехоплювачі в дії. Рішення будуть, і ми захистимо наші міста", – підкреслив Паліса.

При цьому він також додав, що обсяг військової допомоги партнерів безпосередньо перетворюється на врятовані життя українських військових і цивільних.

/ Інфографіка: Главред

Експерт назвав умову, за якої Путін не піде на мир

Дипломат Володимир Огризко вважає, що Росія поки що не готова навіть до компромісного миру. На його думку, Володимир Путін може сприймати припинення війни як загрозу для збереження влади.

Огризко зазначає, що після припинення бойових дій перед Кремлем постануть питання про причини війни, її наслідки та результати. Тому російське керівництво, на думку дипломата, може уникати навіть тимчасового перемир’я, побоюючись внутрішньополітичних наслідків.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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