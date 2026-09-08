Прямо під час ефіру: РФ атакувала офіс телеканалу в Києві, є постраждалі

Зеленський заявив, що "Шахеди" проти медіа - це нова сторінка російської деградації.

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Наслідки удару по телеканалу "Ми-Україна" / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Дрон атакував офіс "Ми - Україна" під час ефіру

Внаслідок удару пʼятеро людей постраждали

Будівля офісу частково зруйнована

Вдень 8 вересня ударний дрон влучив у будівлю телеканалів "Ми-Україна" та "Ми-Україна+" у Києві - у момент, коли редакція працювала в прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканалу "Ми-Україна" телемарафону "Єдині новини". Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу.

Зеленський наголосив, що станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих, але на жаль, їхня кількість ще може збільшитися.

""Шахеди" проти медіа - це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях - по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям", - підкреслив президент.

Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак заявив, що Росія розширює перелік об'єктів для атак.

За його словами, після ураження української логістики та складів у списку з'явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об'єкти культурної спадщини.

"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'ятки архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, РФ завдала удару по торговому центру "Епіцентр" у Прилуках Чернігівської області. На місці атаки вже працюють правоохоронці та профільні служби, які фіксують наслідки та встановлюють обставини події.

Також російські війська двома дронами прицільно атакували пасажирський потяг Київ-Суми - обійшлося без постраждалих.

Крім того, російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр".

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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