РФ атакує Київ реактивними дронами: у столиці лунають вибухи, що відомо

У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через загрозу БпЛА.

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У Києві працюють сили ППО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Київ атакують реактивні дрони, у столиці працює ППО

У Шевченківському районі горять складські будівлі

Вдень у вівторок, 8 вересня, країна-агресор Росія атакує Київ реактивними дронами. У столиці лунають вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зараз у столиці працюють сили ППО.

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"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.

О12:45 він уточнив, що у Шевченківському районі зафіксоване повторне влучання в складські будівлі, там вирує пожежа.

О 13:17 Кличко заявив про те, що у Голосіївському районі зафіксовано влучання в складську будівлю. За його словами, загорівся дах, екстрені служби вже на місці.

Мер також додав, що у столиці вже троє загиблих внаслідок атаки ворога на Київ з ночі 8 вересня.

"Щирі співчуття рідним та близьким тих, кого убила Росія", - сказав Кличко.

Водночас у Повітряних силах заявляють, що реактивні БпЛА перебували над містом.

О 12:21 у відомстві написали, що реактивні БпЛА знаходяться в районі населеного пункту Гончарівське на Чернігівщині та рухаються курсом на Київщину.

О 12:47 стало відомо, що реактивний БпЛА на Київщині та рухається курсом на Чабани/Київ.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ може готувати новий масований удар

Авіаційний експерт Богдан Долінце заявляв, що Росія може повторити масовану атаку по Україні вже найближчими днями.

За його словами, обсяг засобів, які противник витратив під час останнього обстрілу, не збігається з виробничими темпами російського ВПК.

"Ми бачимо, що фактично 10 днів ворог здійснював накопичення для даної атаки. І, враховуючи, що кількість застосованих засобів була меншою, ніж Росія могла виготовити протягом цього часу, не виключено, що через достатньо короткий період може повторити чергову спробу масованої атаки - вже найближчими днями", - наголосив він.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська вдень завдали удару по торговому центру "Епіцентр" у Прилуках Чернігівської області. На місці атаки вже працюють правоохоронці та профільні служби, які фіксують наслідки та встановлюють обставини події.

Також 8 вересня російські війська двома дронами прицільно атакували пасажирський потяг Київ - Суми - обійшлося без постраждалих. Обидва влучання зафіксували на під'їзді до Сум.

Крім того, російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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