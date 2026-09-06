Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

За підсумками першої частини зустрічі сторони дали зрозуміти, що обговорення не обмежується питанням припинення бойових дій.

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Зустріч Віткоффа та Кушнера з українською стороною / Колаж "Главред", фото: соцмережі

Головне з переговорів:

Зеленський виступив за справедливий і стійкий мир

США заявили про готовність продовжувати переговори

До обговорень приєднаються Велика Британія, Франція та Німеччина

Переговори президента України Володимира Зеленського зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером стали черговим етапом дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук формули завершення російсько-української війни.

За підсумками першої частини зустрічі сторони дали зрозуміти, що обговорення не обмежується питанням припинення бойових дій - йдеться про створення таких умов, які мають забезпечити Україні довгострокову безпеку та унеможливити повторення російської агресії.

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Представники США охарактеризували переговори як змістовні та заявили про готовність продовжувати роботу стільки, скільки буде необхідно. У свою чергу Зеленський наголосив, що для Києва принципово важливо домогтися не формального припинення війни, а справедливого та сталого миру.

Зеленський зробив першу заяву під час переговорів із представниками Трампа

Під час зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в активній участі президента США Дональда Трампа в переговорному процесі.

За словами українського президента, для Києва важливо, що саме Трамп зараз є одним із ключових учасників дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

При цьому Зеленський наголосив: завдання переговорів полягає не лише в тому, щоб зупинити бойові дії. Будь-які майбутні домовленості мають створити систему, за якої Росія не зможе через деякий час відновити сили й розпочати нову агресію проти України.

"Ми не хочемо страждань і смертей. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо і так, щоб у Росії більше не було можливості для агресії проти України", - заявив Зеленський.

Таким чином, Київ знову окреслив один із головних принципів своєї позиції: припинення вогню саме по собі не може вважатися остаточним рішенням, якщо після нього зберігається загроза повторної війни.

Для України ключовим залишається питання гарантій безпеки, здатності країни захищатися та наявності механізмів, які мають стримувати Росію від нового нападу.

Переговори будуть продовжені за участю європейських партнерів

Після зустрічі з американськими представниками дипломатична робота продовжиться.

Попереду заплановано ще один раунд переговорів за участю представників США, а також Великої Британії, Франції та Німеччини.

Залучення найбільших європейських партнерів України може стати особливо важливим з точки зору обговорення майбутньої архітектури безпеки. Лондон, Париж і Берлін протягом війни залишаються одними з ключових партнерів Києва в питаннях військової, політичної та економічної підтримки.

Таким чином, нинішня серія зустрічей поступово виходить за межі двосторонніх контактів України та США й набуває ширшого міжнародного формату.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Одним із центральних питань майбутніх консультацій, ймовірно, стане те, які саме механізми мають гарантувати, що можливе закінчення нинішньої війни не перетвориться лише на тимчасову паузу перед новим нападом Росії.

Кушнер: Трамп хоче створити умови для довгострокового миру

Джаред Кушнер після переговорів підкреслив, що підхід Дональда Трампа полягає не лише в прагненні якомога швидше зупинити війну.

За словами Кушнера, американський президент хоче домогтися такої угоди, яка дозволить створити умови для довгострокового та сталого миру в Україні.

Майбутні домовленості, як зазначив представник Трампа, мають виключити можливість початку нової війни.

Крім того, Кушнер звернув увагу на майбутнє відновлення та розвиток України. За його словами, після завершення війни країна має отримати можливість спрямувати силу, стійкість і винахідливість, які українці демонстрували протягом воєнних років, вже не на виживання та опір російській агресії, а на розвиток держави.

Фактично йдеться про спробу пов’язати майбутню мирну архітектуру одразу з кількома напрямками: безпекою України, запобіганням новій війні та подальшим економічним відновленням країни.

Такий підхід також свідчить про те, що нинішні переговори стосуються не лише можливих умов припинення бойових дій, а й значно тривалішого періоду після закінчення війни.

Віткофф назвав переговори "дуже змістовними"

Спецпредставник президента США Стів Віткофф позитивно оцінив зустріч, що відбулася.

Він назвав розмову з українською стороною "дуже змістовною" і дав зрозуміти, що американська делегація має намір продовжувати переговори.

"Ми натхнені й готові працювати далі - стільки, скільки буде потрібно", - заявив Віткофф.

Ця заява свідчить про те, що сторони поки що не розглядають нинішню зустріч як фінальний етап переговорного процесу.

Навпаки, консультації триватимуть, а ця розмова, судячи з заяв її учасників, стала частиною більш масштабної дипломатичної роботи.

Зеленський: поки що виглядає так, що війна триватиме взимку

Однією з найпомітніших заяв Зеленського після переговорів стала його оцінка перспектив завершення війни до настання зими.

Президент дав зрозуміти, що Україна сподівається на дипломатичний прогрес, однак водночас готується до сценарію, за якого бойові дії триватимуть і в зимовий період.

"Ми дуже сподіваємося, що у нас буде можливість домовитися з американськими партнерами, і розраховуємо на підтримку європейських партнерів, якщо війна триватиме взимку. Поки що ситуація виглядає саме так", - заявив Зеленський на спільній пресконференції зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Ця заява фактично свідчить про те, що, попри активізацію контактів між Києвом, Вашингтоном, європейськими столицями та Москвою, швидкого дипломатичного прориву поки що не відбулося.

Тому Україна одночасно працює одразу у двох напрямках - бере участь у переговорах про можливе завершення війни та готується продовжувати оборону країни на випадок, якщо досягти угоди найближчим часом не вдасться.

Україна готує зимовий пакет підтримки

За словами Зеленського, під час переговорів велику увагу приділяли тому, яка допомога знадобиться Україні в разі продовження війни взимку.

Це питання президент детально обговорював із Віткоффом, Кушнером та європейськими партнерами.

Одним із основних пріоритетів залишається протиповітряна оборона. Російські удари по українській енергетичній інфраструктурі роблять посилення ППО особливо важливим напередодні холодної пори року.

Крім того, Київ розраховує на енергетичну підтримку та постачання американського скрапленого природного газу.

"Ми дуже розраховуємо на таку підтримку - і в сфері ППО, і на аналітичну підтримку. І ви знаєте, що ми розраховуємо на значний обсяг та можливості використання американського СПГ. І я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують", - сказав президент.

Таким чином, можливий зимовий пакет розглядається не лише як військова допомога. Він має одночасно допомогти Україні захищати повітряний простір, підтримувати роботу енергетичної системи та пережити холодну пору року в умовах триваючих російських атак.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Позиція України щодо Донбасу не змінилася

Ще одним ключовим питанням переговорів залишається доля українських територій.

Зеленський дав зрозуміти, що позиція Києва щодо Донбасу залишається незмінною.

"Питання Донбасу - це не лише питання Донбасу. На мій погляд, це питання цієї війни", - заявив президент України.

За його словами, Донбас залишається однією з територіальних цілей Росії, тому це питання не можна розглядати окремо від причин і цілей усієї російсько-української війни.

Зеленський також наголосив на важливості ситуації безпосередньо на фронті. Сильні позиції української армії, за його словами, дають змогу Києву брати участь у дипломатичному процесі, не приймаючи російських ультиматумів.

Таким чином, військова та дипломатична складові залишаються безпосередньо пов’язаними. Чим стійкіше становище України на полі бою, тим більше можливостей у Києва відстоювати власну позицію за столом переговорів.

Територіальні питання можуть вийти на рівень лідерів

Зеленський також припустив можливість відновлення безпосередніх переговорів із російською стороною.

Однак найскладніші питання, насамперед територіальні, за його словами, зрештою можуть вимагати обговорення безпосередньо на рівні лідерів держав.

Це означає, що навіть у разі початку нових контактів між переговорними командами остаточне рішення щодо найбільш чутливих пунктів потенційної угоди навряд чи буде ухвалено виключно на технічному рівні.

Фактично йдеться про можливу модель, за якої делегації спочатку зближують позиції щодо окремих пунктів, після чого питання, щодо яких найскладніше знайти компроміс, виносяться на рівень глав держав.

Саме тому потенційна тристороння зустріч набуває особливого значення.

Віткофф припустив, що незабаром буде оголошено про тристоронню зустріч

Стів Віткофф після переговорів у Києві заявив, що під час візиту до Москви американській делегації вдалося досягти суттєвого прогресу.

За його словами, російська сторона висунула нові ідеї, які представники США згодом привезли для обговорення до Києва.

"Я вважаю, що в Москві ми досягли значного прогресу. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронню зустріч, про яку, як ми сподіваємося, буде оголошено найближчим часом. У Москві ми обговорили безліч інших важливих і переконливих ідей, які привезли сюди, до Києва", - сказав Віткофф.

Це одна з найважливіших заяв за підсумками нинішнього раунду дипломатичних переговорів.

Якщо тристороння зустріч дійсно буде узгоджена, вона може стати наступним етапом переговорного процесу за участю української, американської та російської сторін.

При цьому Віткофф не назвав ані можливу дату, ані місце проведення такої зустрічі.

Віткофф: обом сторонам доведеться йти на компроміси

Американський спецпредставник також наголосив, що досягнення домовленості вимагатиме поступок з боку всіх учасників переговорів.

За словами Віткоффа, сторони повинні будуть згладити існуючі розбіжності.

"Обом сторонам доведеться піти на компроміси та згладити розбіжності. І ми вважаємо, що маємо все необхідне для досягнення цієї мети", - заявив він.

Під час переговорів у Києві були присутні також радники з питань національної безпеки європейських держав.

Це свідчить про те, що консультації поступово набувають ширшого міжнародного характеру, а європейські країни залишаються безпосередніми учасниками обговорення майбутньої системи безпеки України.

Наступного тижня Україна, США та Європа обговорять нові ідеї

Дипломатичний процес продовжиться вже наступного тижня.

За словами Зеленського, представники України, США та європейських країн мають намір обговорити нові ідеї щодо можливого завершення війни.

Раніше стало відомо, що до подальших консультацій мають долучитися Велика Британія, Франція та Німеччина.

Таким чином, американська сторона після переговорів у Москві привезла отримані там пропозиції спочатку до Києва, після чого обговорення має продовжитися вже в ширшому форматі за участю європейських союзників України.

Найближчим часом саме ці консультації можуть показати, чи існує реальна можливість зблизити позиції сторін настільки, щоб перейти до наступного етапу переговорів.

Кушнер: Трамп хоче не просто закінчити війну

Джаред Кушнер за підсумками переговорів підкреслив, що мета Дональда Трампа полягає не лише в якнайшвидшому припиненні бойових дій.

За його словами, президент США хоче створити умови для довгострокового миру в Україні.

Майбутні домовленості мають унеможливити повторення війни та дозволити країні зосередитися на відновленні й розвитку.

Кушнер звернув увагу на силу та винахідливість, які Україна проявила за роки повномасштабної війни. На його думку, у мирний час цей потенціал має бути спрямований на розвиток країни.

Таким чином, американська сторона публічно говорить про значно ширше завдання, ніж просто припинення вогню: йдеться про створення такої післявоєнної системи, за якої нова війна стане неможливою або максимально малоймовірною.

Віткофф назвав розмову в Києві дуже змістовною

Стів Віткофф позитивно оцінив і безпосередньо переговори з українською стороною.

Він назвав розмову, що відбулася, "дуже змістовною" і підкреслив готовність американської команди продовжувати роботу стільки, скільки буде потрібно.

"Ми натхнені й готові працювати далі - стільки, скільки буде потрібно", - заявив спецпредставник Трампа.

Зеленський, у свою чергу, також назвав візит Віткоффа та Кушнера важливим і продуктивним.

За його словами, американські представники приїхали в Україну недаремно.

Такі оцінки обох сторін свідчать про те, що зустріч у Києві розглядалася не як протокольний візит, а як робочий етап тривалішого переговорного процесу.

Зеленський заявив про посилення російських ударів

Під час пресконференції президент України торкнувся й ситуації з російськими атаками.

За його словами, Володимир Путін посилює удари напередодні парламентських виборів.

Зеленський попередив, що Україна має намір відповідати на дії Росії.

Ця частина заяви свідчить про те, що дипломатичні переговори тривають паралельно з активними бойовими діями та взаємними ударами на великі відстані.

Отже, сам факт активізації дипломатії поки що не означає автоматичного зниження інтенсивності війни.

В Україні 67 компаній працюють над знищенням реактивних дронів

Окремо Зеленський розповів про розвиток українських технологій протидії російським безпілотникам.

За словами президента, зараз 67 українських компаній працюють над рішеннями для масового знищення реактивних дронів.

При цьому три-п’ять компаній уже змогли продемонструвати практичний результат.

Розробка таких систем має особливе значення на тлі постійного вдосконалення російських засобів повітряного нападу та необхідності шукати дешевші способи їх перехоплення, ніж застосування дорогих зенітних ракет.

Україні не вистачає коштів на оборону та гуманітарні потреби

Ще однією проблемою, на яку Зеленський вказав після переговорів, залишається фінансування.

Президент заявив, що Україна стикається з дефіцитом коштів, необхідних одночасно для забезпечення армії, гуманітарних потреб та власного оборонного виробництва.

Це робить подальшу міжнародну фінансову підтримку одним із ключових питань паралельно з переговорами про завершення війни.

Навіть якщо дипломатичний процес продовжуватиме просуватися, Україна має зберігати можливість фінансувати оборону до моменту появи реальних і дієвих домовленостей.

Чому наступні переговори можуть стати вирішальними

Після візиту Віткоффа та Кушнера до Києва дипломатична ситуація виглядає значно динамічнішою, проте говорити про готову мирну угоду поки що зарано.

З одного боку, американська делегація заявляє про "значний прогрес" після візиту до Москви та повідомляє про нові пропозиції російської сторони. Більше того, Віткофф припускає, що незабаром буде оголошено про тристоронню зустріч.

З іншого боку, Зеленський прямо попереджає, що за нинішньої ситуації війна може тривати й взимку. Тому Україна паралельно домовляється про посилення ППО, енергетичну підтримку, постачання американського СПГ та подальше фінансування оборони.

Не зникли й основні політичні суперечності. Територіальне питання залишається одним із найскладніших, а позиція Києва щодо Донбасу не змінилася.

Саме тому майбутні консультації України, США та європейських країн можуть стати особливо важливими. На них належить з’ясувати, чи справді нові ідеї, які Віткофф і Кушнер почули в Москві, здатні стати основою для подальших переговорів, чи розбіжності між сторонами залишаються надто великими.

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