"Я не можу мати дітей": Каменських приголомшила своїм зізнанням

Настя Каменських у інтерв’ю зробила несподіване зізнання щодо свого здоров’я.

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Настя Каменських зізналася у дуже особистому / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Коротко:

Яке зізнання зробила співачка

Кому вона дала інтерв'ю

Співачка Настя Каменських в інтерв'ю Катерині Гордєєвій зізналася, що не може мати дітей.

"Я не можу мати дітей. Точніше не так: я не можу мати дітей і я не хочу мати дітей", - сказала Каменських в інтерв’ю.

відео дня

На запитання про те, як це з’ясувалося, співачка заявила, що на неї тиснуло суспільство, і вони почали замислюватися про поповнення в родині.

Коли не вдавалося стати батьками, Каменських пройшла чотири процедури ЕКЗ. Після цього вона зрозуміла, що не зможе стати матір’ю.

Каменських здивувала своїм зізнанням / Скріншот

"І на цьому питання можна вважати закритим", - додала вона вже на своїй сторінці в Instagram.

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Про особу: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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