РФ готує нову приховану мобілізацію: кого хочуть залучити до армії

Нові правила почнуть діяти після так званих виборів до Держдуми.

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Кремль знайшов новий спосіб набирати армію / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

Росія допустить до контрактів категорію здоров'я "Д"

Йдеться про онкохворих, ВІЛ-позитивних, людей з інвалідністю

Правила запрацюють після виборів до Держдуми

Країна-агресор Росія готує нові зміни, спрямовані на приховане поповнення лав армії та планує відправляти на службу громадян із важкими захворюваннями. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначається, що російська влада "дозволить" підписувати контракти для роботи в тилових підрозділах свого регіону "добровольцям" із категорією здоров’я "Д". До неї належать абсолютно непридатні до служби через найважчі патології, зокрема онкологію, ВІЛ, тяжкі психічні розлади та інвалідність.

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Партизани говорять, що нові правила почнуть діяти після проведення російських псевдовиборів до Держдуми, які мають відбутися вже цього місяця.

"Зрозуміло, що за формулюванням про "добровольців" ховається банальний розрахунок: людьми з інвалідністю закриють позиції в тилу, а більш-менш здорових військових, які утримували ці місця, відправлять у штурмові бригади", - заявили в Атеш.

Вони додали, що такий крок фактично позбавить громадян останньої можливості законно уникнути призову за станом здоров’я.

Крім того, у русі наголосили, що Кремль досі побоюється оголошувати повноцінну мобілізацію, тому вичікує кінця так званої "виборчої кампанії" та вдається до хитрощів.

"Добровільне підписання контракту під тиском і маніпуляціями перетвориться на масову практику, що дозволить без зайвого галасу набрати сотні тисяч нових одиниць особового складу", підкреслили партизани.

В Атеш закликали медичних працівників, співробітників військкоматів та місцевих адміністрацій не брати участь у черговому злочині Кремля.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Коли в РФ можуть оголосити мобілізацію

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький говорив, що готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми - до цього моменту остаточного рішення диктатора Володимира Путіна не буде.

За його словами, якщо російський диктатор таки ухвалить таке рішення, українська розвідка побачить це заздалегідь - за характерними індикаторами та ознаками підготовчих заходів.

"Там немає демократії, усі підуть в армію – побачите", - переконаний Скібіцький.

Мобілізація в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, в ГУР зазначали, що Росія планує проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного.

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон говорив, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. План кремлівського диктатора Володимира Путіна нескладний.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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