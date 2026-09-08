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Суддю "Топ-модель по-українськи" рознесли за дефіле: "Мішок цементу несе"

Христина Трохимчук
8 вересня 2026, 05:55оновлено 8 вересня, 10:24
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Соні Плакидюк нагадали про всі її критичні зауваження на адресу учасників шоу у Threads.
Соня Плакідюк - скандал у Threads
Соня Плакидюк - скандал у Threads / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Соня Плакидюк

Ви дізнаєтеся:

  • У якому образі Соня Плакидюк з'явилася на модному показі
  • За що екс-суддю модельного проєкту розкритикували глядачі

Українська fashion-фотографка та екс-суддя популярних реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" та "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк опинилася в центрі скандалу в Threads після своєї появи на подіумі.

Зірка, яка останнім часом помітно схудла, взяла участь у шоу бренду Tonia Studio, де їй довірили закривати показ. Плакидюк вийшла до глядачів у ефектній корсетній сукні з напівпрозорими елементами, мюлях на високих підборах, високих панчохах і рукавичках. Руде волосся знаменитості було зібране у пучок.

відео дня
Показ Соні Плакідюк
Дефіле Соні Плакідюк / скрін з відео

Однак відео з дефіле фотографа швидко розлетілося по соцмережі Threads і викликало хвилю обурення. Користувачі мережі одразу згадали, як Соня в ролі експерта жорстко критикувала початківців-моделей за ходу, вираз обличчя та параметри. Багато глядачів визнали ходу самої Плакидюк невпевненою та такою, що не відповідає модельним стандартам, про які вона роками наголошувала на телебаченні.

У Threads розкритикували показ Соні Плакідюк
У Threads розкритикували дефіле Соні Плакидюк / скрін з Threads

"Вона постійно критикувала й нападала на моделей. Сама ходить так, ніби мішок цементу несе. Важко так".

"Дивно, що жінка, яка так активно робила зауваження всім моделям-початківцям, сама ходить по подіуму як модель-новачок. Класу не показала".

"Травмувала бідних жінок, які хотіли бути моделями, а сама робить те саме, що й вони...".

"Дівчатам старше 20 років вони вже казали, що вони застарілі для моделінгу, а виявляється, у 37 можна тільки почати".

Коментар колишнього учасника шоу Ревана Палюха
Коментар колишнього учасника шоу Ревана Палюха / скрін з Threads

До критики долучився й випускник проєкту "Топ-модель по-українськи" Реван Палюх. Колишній учасник шоу з іронією оцінив подіумний дебют своєї колишньої наставниці.

"У вас три "ні", ви не проходить у 20-ку "Топ-модель по-українськи", - написав він.

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Про шоу: "Топ-модель по-українськи"

"Топ-модель по-українськи" - українське реаліті-шоу, створене за форматом іспанського реаліті-шоу Supermodelo. У шоу бере участь група молодих конкурсантів з України, які змагаються між собою, виконуючи різні завдання. Переможниця отримає титул нової української топ-моделі та підпише контракт із модельним агентством, повідомляє Вікіпедія.

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