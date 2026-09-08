Суддю "Топ-модель по-українськи" рознесли за дефіле: "Мішок цементу несе"

Ви дізнаєтеся:
- У якому образі Соня Плакидюк з'явилася на модному показі
- За що екс-суддю модельного проєкту розкритикували глядачі
Українська fashion-фотографка та екс-суддя популярних реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" та "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк опинилася в центрі скандалу в Threads після своєї появи на подіумі.
Зірка, яка останнім часом помітно схудла, взяла участь у шоу бренду Tonia Studio, де їй довірили закривати показ. Плакидюк вийшла до глядачів у ефектній корсетній сукні з напівпрозорими елементами, мюлях на високих підборах, високих панчохах і рукавичках. Руде волосся знаменитості було зібране у пучок.
Однак відео з дефіле фотографа швидко розлетілося по соцмережі Threads і викликало хвилю обурення. Користувачі мережі одразу згадали, як Соня в ролі експерта жорстко критикувала початківців-моделей за ходу, вираз обличчя та параметри. Багато глядачів визнали ходу самої Плакидюк невпевненою та такою, що не відповідає модельним стандартам, про які вона роками наголошувала на телебаченні.
"Вона постійно критикувала й нападала на моделей. Сама ходить так, ніби мішок цементу несе. Важко так".
"Дивно, що жінка, яка так активно робила зауваження всім моделям-початківцям, сама ходить по подіуму як модель-новачок. Класу не показала".
"Травмувала бідних жінок, які хотіли бути моделями, а сама робить те саме, що й вони...".
"Дівчатам старше 20 років вони вже казали, що вони застарілі для моделінгу, а виявляється, у 37 можна тільки почати".
До критики долучився й випускник проєкту "Топ-модель по-українськи" Реван Палюх. Колишній учасник шоу з іронією оцінив подіумний дебют своєї колишньої наставниці.
"У вас три "ні", ви не проходить у 20-ку "Топ-модель по-українськи", - написав він.
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Про шоу: "Топ-модель по-українськи"
"Топ-модель по-українськи" - українське реаліті-шоу, створене за форматом іспанського реаліті-шоу Supermodelo. У шоу бере участь група молодих конкурсантів з України, які змагаються між собою, виконуючи різні завдання. Переможниця отримає титул нової української топ-моделі та підпише контракт із модельним агентством, повідомляє Вікіпедія.
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