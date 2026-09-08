Росія атакувала "7-й кілометр" під Одесою: зруйновано павільйони, є поранений

Внаслідок атаки постраждав 58-річний охоронець.

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Наслідки атаки РФ на Одеську область / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Російські війська атакували один із найбільших ринків Європи

В результаті удару зруйновано торгові місця

Постраждав охоронець, він перебуває під наглядом медиків

У ніч на 8 вересня російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пошкоджено торгові павільйони.

відео дня

"У результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Дивіться відео наслідків атаки на ринок "7 кілометр" за посиланням.

Атака на Київ та область 8 вересня 2026

Як писав Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є загиблі та постраждалі.

Мер Києва Кличко повідомив, що в результаті російської атаки на столицю, за даними медиків, загинули дві людини. Постраждали 10 осіб. 5 поранених госпіталізували, двоє з них – у важкому стані.

Крім того, з вечора 7 вересня російська окупаційна армія масово атакувала Київську область реактивними БПЛА, балістичними ракетами та ракетами. Під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура.

У Білій Церкві є один постраждалий. Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Росія може перейти до атак на об’єкти культури: думка експерта

Росія розширює перелік об’єктів для атак. Після ураження української логістики та складів у списку з’явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об’єкти культурної спадщини. Про це заявив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак.

"Розуміємо, що далі, згідно з їхнім планом, найімовірніше, відбудеться руйнування якихось історичних будівель, пам’яток архітектури та історії, яким там по 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це лише перший крок. У будівлю Головного управління розвідки вже раніше завдавалися удари. Тому, з огляду на новий етап, розуміємо, що нас будуть тероризувати, доки не буде знайдено оптимальний вихід із цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - сказав експерт.

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Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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