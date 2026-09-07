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"Погоджуюся з Путіним": єврокомісар назвав справжню причину війни в Україні

Марія Николишин
7 вересня 2026, 07:23оновлено 7 вересня, 08:10
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Єврокомісар з оборони та космосу іронічно підтримав кремлівську тезу про "усунення першопричин" війни, вклавши в неї протилежний зміст.
'Погоджуюся з Путіним': єврокомісар назвав справжню причину війни в Україні
Кубілюс назвав справжню першопричину війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне:

  • Кубілюс назвав Путіна головною першопричиною війни
  • Єврокомісар згадав окупацію Криму та вторгнення 2022 року

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс різко відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про необхідність "усунути першопричини" війни проти України. Про це він написав у соцмережі X.

"Це вперше, коли я погоджуюся з Путіним: справжні "першопричини війни" мають бути усунені", - зауважив єврокомісар.

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Водночас Кубілюс пояснив, що під "першопричинами" має на увазі зовсім не те, про що постійно говорить Кремль.

За його словами, справжньою причиною війни є сам Володимир Путін, його рішення окупувати Крим та розпочати повномасштабне вторгнення.

"Після обговорення з посланцями з США, як досягти миру у війні Путіна проти України, Путін знову оголосив, що найважливіше - усунути першопричини війни. Першопричини війни - це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році", - наголосив Кубілюс.

Чи варто розраховувати на швидке закінчення війни

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко говорив, що активізація переговорів між США, Україною та Росією ще не означає, що бойові дії завершаться найближчим часом.

За його словами, дипломатична активність сама по собі не свідчить про готовність Росії зупинити бойові дії.

"Розмови на всіх можливих рівнях про припинення бойових дій тривають стільки ж, скільки триває сама війна", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна допускає відновлення переговорів з Росією, однак найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що американська сторона сподівається найближчим часом повернутися до тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією.

Водночас видання Bloomberg писало, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, не готовий погодитися на припинення війни в Україні на умовах, які не відповідають інтересам Москви. Більше того, вимоги Кремля стали жорсткішими на тлі впевненості російської влади у власній військовій перевазі.

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Про персону: Юрій Федоренко

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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