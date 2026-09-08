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"Перше відчуття - переляк": Дорофєєва після крововиливу повідомила про зміни

Христина Трохимчук
8 вересня 2026, 12:45
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Українська співачка зв’язалася зі своїми шанувальниками та розповіла про стан свого здоров’я.
Надя Дорофєєва почала говорити
Надя Дорофєєва почала говорити / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Ви дізнаєтеся:

  • Надя Дорофєєва знову заговорила
  • З якими труднощами зіткнулася співачка

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше за довгий час вийшла на зв'язок у своєму Telegram-каналі та оголосила, що нарешті заговорила. Лікарі дозволили їй почати розспівуватися та поступово повертатися до звичного ритму спілкування.

Наприкінці серпня артистка засмутила шанувальників новиною про те, що змушена перенести всі заплановані концерти та виступи через крововилив у голосову зв’язку. Фахівці категорично заборонили співачці не тільки співати, а й розмовляти протягом 10 днів, щоб уникнути хірургічного втручання.

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Надя Дорофєєва - хвороба
Надя Дорофєєва - хвороба / фото: t.me/thisisdorofeeva

Зараз Дорофєєва робить перші кроки до відновлення вокалу, однак зізнається, що перше звучання власного голосу її насторожило і навіть налякало.

"Я заговорила. Перше відчуття - переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. У ньому немає ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і ніби не мій. Я хриплю. Тепер потрібно почати обережно розспівуватися по 15 хвилин. Ось такі новини, друзі, лікування триваю", - поділилася виконавиця.

Надя Дорофєєва - лікування
Надя Дорофєєва - лікування / фото: t.me/thisisdorofeeva

Незважаючи на те, що обмеження для співачки нарешті зняті, повноцінне лікування та процес реабілітації Дорофеєвої все ще тривають. У опублікованому слідом за цим голосовому повідомленні артистка коротко привітала аудиторію та повідомила, що її голос відновився.

"Доброго ранку, друзі! Це я. Це я і мій голос. Вони тут. Слава Богу, нарешті", - поділилася радістю Надя.

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Про персону: Надя Дорофєєва

Надя Дорофеєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010–2020); зараз виступає як сольна виконавиця. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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