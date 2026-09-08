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Нічний обстріл Київщини: БПЛА та ракети пошкодили заводи й склади, є поранений

Анна Ярославська
8 вересня 2026, 07:41
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Після атаки на Київську область рятувальники гасять пожежі.
Наслідки нападу на Київську область 7–8 вересня
Наслідки атаки на Київську область 7–8 вересня 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Нічна атака на Київську область призвела до поранення одного мирного жителя
  • Руйнування зафіксовано одразу в п’яти районах області
  • Пошкоджено будинки, склади, підприємства та вісім автомобілів

З вечора 7 вересня російська окупаційна армія масово атакувала Київську область реактивними БПЛА, балістичною зброєю та ракетами. Під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, у Білій Церкві є один постраждалий. Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

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У результаті атаки пошкоджено житлові будинки, підприємства, складські приміщення та автомобілі.

У Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському - складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів. У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння. В Обухівському - приватний будинок.

У Білоцерківському районі пошкоджено виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки, а також приватний будинок.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби.

Наслідки нападу на Київську область
Наслідки атаки на Київщину / Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Київ у ніч на 8 вересня - новини

Як писав Главред, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

Станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих у Києві. Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки.

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки постраждали, за попередніми даними, шість осіб, ще 13 вдалося врятувати.

Руйнування та пожежі сталися щонайменше у п'яти районах міста.

  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 Фото: ДСНС

Росія готує нову зброю для атак на Україну - "Флеш"

Україна працює над створенням власних реактивних ракет-перехоплювачів, які мають протистояти новому поколінню російських повітряних цілей. Водночас РФ уже використовує під час атак засоби з реактивною тягою і планує розвивати цей напрямок. Про це в ефірі розповів радник президента з технологічних питань, фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, Росія вже застосовує проти України реактивні ракети. Серед них Бескрестнов назвав "Бандероль" - бюджетну російську реактивну ракету. Також він зазначив, що "Герань-5" вже фактично є ракетою, а не звичайним безпілотником.

Крім того, "Флеш" згадав російські "Дань-Т" і "Дань-М". За його словами, Росія планує розвивати цей напрямок і наступного року створювати нові реактивні засоби.

Нічний обстріл Київщини: БПЛА та ракети пошкодили заводи й склади, є поранений
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ може перейти до атак на об'єкти культури: думка експерта

Росія розширює перелік об’єктів для атак. Після ураження української логістики та складів у списку з’явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об’єкти культурної спадщини. Про це заявив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак.

"Розуміємо, що далі, згідно з їхнім планом, найімовірніше, відбудеться руйнування якихось історичних будівель, пам’яток архітектури та історії, яким там по 100, 200, аж до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це лише перший крок. У будівлю Головного управління розвідки вже раніше завдавалися удари. Тому, з огляду на новий етап, розуміємо, що нас будуть тероризувати, доки не буде знайдено оптимального виходу з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - сказав експерт.

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Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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