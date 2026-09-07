РФ буде готова до мирних переговорів з Україною: у Le Figaro дізналися терміни

Після виборів до Думи очікується, що Росія знову виявить готовність до переговорів, повідомляють ЗМІ.

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Мирні переговори можуть поновитися найближчим часом / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

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Режим Путіна може бути готовий до переговорів після виборів до Держдуми

У цьому контексті слід готуватися до нового етапу переговорів

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили союзникам про "нову готовність Росії до мирних переговорів" з Україною після виборів до Держдуми Росії.

Про це йдеться в матеріалі Le Figaro з посиланням на джерело в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона.

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"Американці повідомили нам, що після виборів до Думи очікується нова готовність Росії до переговорів і що в цьому контексті слід готуватися до нового етапу переговорів", - повідомив Єлисейський палац під час телефонної наради з журналістами. Йдеться про вибори до нижньої палати російського парламенту, заплановані на 18–20 вересня.

Під час бесіди 6 вересня американські представники разом із радниками з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії - Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером і Джонатаном Пауелом - не уточнювали параметри можливих переговорів, на які, як стверджують США, погодилася Росія.

Національні радники Франції, Німеччини та Великої Британії домовилися підтримувати постійний контакт протягом найближчих тижнів і спільно з українською стороною виробити чіткі умови для можливих переговорів із Росією.

Дипломат пояснив, чому РФ не зацікавлена у завершенні війни

Дипломат Володимир Огризко вважає, що в нинішній ситуації очікувати швидкого закінчення війни або навіть тимчасового припинення вогню не варто. На його думку, російське керівництво не прагне зупиняти бойові дії, оскільки це може негативно позначитися на політичних позиціях Володимира Путіна.

Огризко зазначає, що навіть перемир’я може створити для Кремля додаткові складнощі. Після припинення бойових дій російському суспільству довелося б шукати пояснення щодо причин війни, її результатів та подальшого курсу країни.

Саме тому Москва, на думку дипломата, може не погодитися навіть на тимчасове перемир’я. Що стосується повноцінного мирного договору, то його укладення за нинішніх умов Огризко вважає ще менш імовірним, оскільки завершення війни може поставити під загрозу стабільність чинної російської політичної системи.

Пропозиції щодо перемир'я - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський раніше заявив, що Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. За його словами, президент США Дональд Трамп та європейські лідери прагнуть зупинити війну, і Україна розраховує на санкції.

Раніше Україна направила РФ пропозицію про перемир’я в Чорному морі. У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир’я не отримували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна пропонує перемир’я. Росія публічно відкинула ідею припинення бойових дій на лінії зіткнення та пообіцяла посилити удари по логістиці.

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Про джерело: Le Figaro Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde. Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

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